Localizan el cuerpo sin vida de un hombre tras caer al mar por el temporal en Donostia

Un hombre de avanzada edad ha fallecido este viernes tras caer al mar a causa del temporal. Los efectivos de rescate han recuperado su cadáver en la zona del Kursaal de San Sebastián.

Localizan el cuerpo sin vida de un hombre tras caer al mar por el temporal en Donostia

Localizan el cuerpo sin vida de un hombre tras caer al mar por el temporal en Donostia | EFE

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

Efectivos de la Ertzaintza y los Bomberos han rescatado este viernes el cuerpo sin vida de un hombre de avanzada edad que estaba flotando en el mar en Donostia. Según ha podido confirmar Antena 3 Noticias, esta mañana, a las 11:10 horas se activó un dispositivo de búsqueda tras la posible caída de un hombre al mar a causa del temporal que azota el territorio.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia, efectivos de rescate y agentes de la Ertzaintza, que han recuperado el cadáver del mar alrededor de las 12:30 horas del mediodía. Las adversidades meteorológicas han complicado las tareas de rescate, pero finalmente han conseguido acceder hasta el cuerpo. Ahora se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y conocer los motivos de la desafortunada caída al mar del hombre, que tenía cerca de 80 años. El cuerpo será trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal para practicarle la autopsia.

Alerta naranja por vientos y olas

El hombre estaba paseando por el puente del Kursaal con la calle Ramon María Lili, pero una fuerte racha de viento ha hecho que su paraguas saliese volando. El hombre ha quedado con medio cuerpo por fuera de la barandilla, y al producirse otra ráfaga de aire, ha caído al agua. Finalmente, el hombre sido rescatado al otro lado tras ser arrastrado por la corriente hasta la orilla del paseo Salamanca, en una jornada en la que el mar se encuentra embravecido con alerta naranja para la navegación.

Guipuzkoa está siendo azotada por el temporal con rachas de viento que superan los 120 km/h. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activada la alerta naranja por vientos y olas hasta mañana al mediodía.

