Atraco de película en Vallecas: 4 encapuchados rompen a mazazos la cristalera de una joyería y retienen a empleados y clientes

Se busca a los autores de un atraco de película en la localidad madrileña de Vallecas. Cuatro hombres encapuchados entraron en la joyería de un conocido centro comercial de la capital a punta de pistola. La secuencia de los hechos fue captada por su teléfono móvil por un testigo que compartió la cinematográfica escena en redes sociales.

Los ladrones rompieron las vidrieras del establecimiento con martillos para sustraer las joyas que estaban allí expuestas. Durante el transcurso del robo los delincuentes retuvieron a trabajadores de la joyería, así como a algunos de los clientes que en ese momento se encontraban en el negocio. Finalmente se hicieron con el botín y sustrajeron numerosas joyas que se llevaron en grandes bolsas de rafia mientras encañonaban a los testigos.

Un robo, a la vista de numerosos testigos

Los autores del robo actuaron a la vista de numerosos testigos, ya que a la hora en la que se produjo el robo el centro comercial tenía una gran afluencia de clientes. Tras hacerse con las joyas huyeron en un vehículo con la matrícula doblada, tal y como reportaron algunos testigos. Por el momento no hay detenidos por este delito y la operación policial permanece abierta para localizar a los autores del robo.

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