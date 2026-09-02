Noticias de hoy, miércoles 2 de septiembre de 2026

El informe que culparía a Marruecos de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, las concentraciones previstas para hoy en diferentes ciudades, o el asesinato a un taxista en Gipuzkoa, entre las noticias que marcan la jornada hoy, miércoles 2 de septiembre de 2026.

El informe

Un informe policial adelantado por 'El Español' irrumpe en el tablero con una información que resultaría clave, pues sostiene que la invasión de Ceuta de los días 30 y 31 de julio habría sido guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio. El CENIF, la unidad de inteligencia de la Comisaría de Extranjería, se lo ha comunicado a la jueza María Tardón. Asegura que todo fue planificado para colapsar el sistema fronterizo.

Esta misma madrugada, el ministro Marlaska ha exigido al director general de la Policía que aclare si es cierto.

Concentraciones por Ceuta

La Federación de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado para hoy, Día de Ceuta, concentraciones de apoyo a la ciudad autónoma en todos los municipios españoles por la crisis migratoria. PP y Vox han llamado a los ciudadanos a participar, mientras que el Gobierno las considera partidistas.

La FEMP ha convocado concentraciones en todos los municipios españoles a las 20:00 horas frente a las sedes de consistorios de toda España. En el caso de Madrid, se sumarán los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal.

Asesinato a un taxista

Este martes, un taxista ha sido asesinado en Azpeitia (Gipuzkoa) por disparos de un arma de fuego. Se trata de un suceso que se produjo a las 20:15 horas en la Avenida Artzubia de Azpeitia, en las proximidades del campo de fútbol de Garmendipe.

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