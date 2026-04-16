Más de 30 personas tomadas como rehenes por unos supuestos ladrones en un atraco a un banco en Nápoles

Un grupo de personas ha sido retenido este jueves en el interior de una sucursal bancaria en la ciudad de Nápoles, en el sur de Italia, después de que varios individuos irrumpieran en el establecimiento en el marco de un intento de robo. Las fuerzas de seguridad han confirmado que en el interior hay alrededor de una treintena de personas, entre empleados y clientes.

Los hechos se han producido en una oficina del banco Crédit Agricole situada en la plaza Medaglie d’Oro, en el barrio de Arenella. Según la información facilitada por las autoridades, los presuntos autores accedieron al local durante la mañana y, tras la llegada de la Policía, optaron por atrincherarse en el interior, manteniendo retenidas a las personas que se encontraban en ese momento en la sucursal.

Dispositivo policial en la zona

Tras recibir el aviso, las fuerzas de seguridad han desplegado un operativo en el entorno del banco. La zona permanece acordonada mientras los agentes mantienen el control del perímetro.

Las primeras estimaciones apuntan a que el número de implicados en el asalto podría ser reducido. Algunas fuentes señalan que los autores serían dos personas, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente. Tampoco se ha precisado si los asaltantes portan armas en el interior del establecimiento.

En el momento de los hechos, en la sucursal se encontraban cerca de 30 personas. Todas ellas permanecen dentro del edificio mientras continúa la intervención policial.

Desde la Policía se ha trasladado que los asaltantes no disponen de opciones para abandonar el lugar sin ser interceptados, lo que refuerza el control sobre la situación.

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