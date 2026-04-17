El juez deja en libertad al hombre en silla de ruedas acusado de matar con arma blanca al ladrón que intentó robarle

El hombre de más de 60 años acusado de matar a otro con arma blanca en plena calle el pasado 5 de abril en el barrio del Bon Pastor de Barcelona ha sido puesto en libertad. Este varón se encontraba en prisión preventiva, en una causa abierta por homicidio.

Ha sido este jueves cuando la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona ha acordado modificar la situación del hombre, que estaba en prisión preventiva desde el 7 de abril, y ha acordado su puesta en libertad a disposición del juzgado siempre que se le requiera, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Los hechos

Hay que remontarse al pasado domingo 5 de abril a eso de las 14:00 horas, cuando el teléfono de emergencias 112 recibió un aviso en el que se alertaba de que había una persona herida por arma blanca en la vía pública, en el barrio del Bon Pastor de Barcelona.

Agentes de los Mossos se desplazaron hasta el lugar de los hechos, donde localizaron al sospechoso del crimen, que fue detenido por la muerte violenta del otro hombre. Una de las hipótesis que en un primer momento intentaron confirmar los investigadores era si la víctima era un ladrón que intentó atracar al detenido.

Durante la comparecencia de este jueves del detenido ante la justicia para ratificar o no la medida cautelar preventiva de privación de libertad acordada tras su detención, la sección especializada en colectivos vulnerables (SEPV) de la Fiscalía de Barcelona había solicitado que se decretara prisión provisional atenuada en su domicilio bajo control telemático, según informa el ministerio público.

También pedía una serie de imposiciones y condiciones como la obligación de permanecer y residir en su domicilio, sin posibilidad de abandonarlo sin autorización judicial expresa, además de la retirada del pasaporte.

La situaión médica del hombre

Lo que la Fiscalía de Barcelona ha alegado durante la vista es la necesidad de compatibilizar las medidas cautelares con la situación médica del hombre investigado, una persona vulnerable y dependiente que va en silla de ruedas. Es por lo que el ministerio público ha subrayado que el informe médico-forense del hombre no solo alerta sobre sus patologías existentes, sino que incide además en el "riesgo cierto" de un deterioro físico y psíquico "acelerado" si es sometido a un "confinamiento estricto y absoluto", debido a su avanzada edad y su condición de gran dependiente.

De esta manera, la Fiscalía había planteado una modulación de la medida cautelar de arresto domiciliario, como una forma "más humana y proporcional" de llevar a cabo la prisión provisional preventiva, y para que pudiera afrontar el proceso en condiciones de salud "dignas". Sin embargo, el juez ha acordado su puesta en libertad a disposición de la justicia siempre que se le requiera.