Crecen las listas de espera: 853.509 personas esperan una intervención quirúrgica

Según datos del Ministerio de Sanidad, más de ochocientas mil personas esperan una operación quirúrgica. Son casi 21.000 más que en junio pasado y 7.000 más que hace justo un año.

Pero la pregunta que muchos se hacen es ¿Cuánto tiempo tiene que esperar hoy en día un paciente para ser atendido? Los datos son claros: 121 días de media para una operación y 102 para la consulta con un especialista.

Más personas y demoras más largas. Aunque hay excepciones como la Comunidad de Madrid, que registra los mejores datos de España por cuarto año. En operaciones quirúrgicas tiene 50 días de espera, menos del triple que la media. Le siguen Galicia (73) o Castilla León con 87. En consultas Madrid se sitúa en el ranking inferior, con 68, también por debajo de la media. Aunque la mejor situada es Melilla o País Vasco que tan solo registra 49.

No obstante, los datos hablan por sí mismos: Si el corte anterior estaba en (832.728) y ahora cerramos 2025 con: 853.509, es una prueba evidente de que lejos de remontar, empeoramos. En solo seis meses, la espera media para operarse subió hasta los 121 días, frente a los 118,6 del informe anterior

El porcentaje de pacientes que llevaban más de seis meses aguardando una operación se elevó hasta el 21,6%, dos puntos más que en el informe de junio, cuando la proporción se situaba en el 19,6%.

Especialidades con más y menos lista de espera

Si analizamos la situación por especialidades nos encontramos con que Cirugía Plástica sigue a la cabeza de la demora: 269 días de espera media. Le siguen Neurocirugía (172 días) y Angiología y Cirugía Vascular (151 días). Por el contra, las que menos es Dermatología, tiene una espera media de 64 días

En diciembre de 2025, 84,42 personas por cada 1.000 habitantes estaban registradas en una lista de espera para ser atendidas por un especialista, una tasa superior a la del año anterior.

Las menores demoras en consultas se observan en Cirugía General (61 días), Ginecología (64) y Cardiología (68), mientras que las mayores esperas vuelven a concentrarse en Traumatología, con 132 días, y Dermatología, con 127 días, dos áreas que acumulan una elevada demanda y un déficit histórico de recursos.

Más allá de las cifras, la realidad es que son muchas las familias que padecen las consecuencias de estas listas de espera, que se sienten impotentes ante una situación en la que poco pueden hacer.

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