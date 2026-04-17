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Caso Esther López

La familia de Esther López acusa a Óscar de entorpecer la investigación y afirma que ocultó el zulo

La familia de la joven fallecida califica la actitud del acusado de "obstruccionista, embustera y mentirosa" y denuncia que nunca reveló la existencia de un zulo en su casa.

Imagen del único acusado por el caso Esther López

La familia de Esther López acusa a Óscar de entorpecer la investigación y afirma que ocultó el zulo | EFE

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Continúa el registro del chalé que fue propiedad de los padres del único investigado en el caso Esther López. En la jornada del jueves, la Guardia Civil registró la vivienda, situada en el municipio vallisoletano de Traspinedo, durante más de seis horas.

Precisamente, fue ayer cuando el Juzgado acordó la entrada y registro en dicha casa, después de que el nuevo propietario comunicara el hallazgo de una trampilla que da acceso a un sótano en un dormitorio.

Nunca reveló la existencia de un zulo

Estos últimos acontecimientos han provocado que la familia de Esther López haya reiterado su petición de ingreso en prisión provisional de Óscar S.M. La familia López de la Rosa, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha calificado la actitud de Óscar como "obstruccionista, embustera y mentirosa", denunciando que el acusado nunca reveló la existencia de un habitáculo en su vivienda sobre el que los agentes deambularon durante tres días de registro.

Asimismo, han recordado que la contundente acusación de la Fiscalía es anterior al hallazgo de dicho zulo en la escena del crimen, por lo que este nuevo elemento no exime al acusado de ninguna de las pruebas objetivas e irrefutables obtenidas contra él hasta el momento.

También han reprochado que el acusado lleve más de cuatro años atribuyendo todas las evidencias a un supuesto "complot" y acusando a los investigadores de la UCO de inventar pruebas como el ADN en el maletero o los desperfectos de su coche.

Los allegados de la joven han recordado que solicitaron hasta en cinco ocasiones el ingreso en prisión provisional de Óscar por el riesgo de destrucción de pruebas, llegando a afirmar que el tiempo les ha dado la razón al considerar que su libertad solo ha servido para entorpecer la investigación.

La familia de la joven fallecida agradece la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid y de la UCO, cuyo trabajo ha desembocado en la apertura de juicio oral contra el acusado, y extiende su reconocimiento al apoyo recibido por la mayoría de los medios de comunicación y por las personas que se han volcado con ellos durante esta "larga y agonizante pesadilla" que dicen, ha durado cuatro años y tres meses.

Además, han destacado el incalculable coste físico y emocional que ha supuesto este caso para toda la familia López de la Rosa y han lamentado que el retraso que pueda suponer este nuevo hallazgo solo incrementa un dolor que ya han pagado con creces.

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Noticias de hoy, viernes 17 de abril de 2026

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