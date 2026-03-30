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Oleada de robos en fincas de Valle-Niza y Almayate, en Málaga, con cuatro asaltos en una sola noche

Los vecinos, con patrullas propias, reclaman más medios y vigilancia policial rural eficaz.

Oleada de robos en fincas de Valle-Niza y Almayate, en Málaga, con cuatro asaltos en una sola noche

Oleada de robos en fincas de Valle-Niza y Almayate, en Málaga, con cuatro asaltos en una sola noche | Antena 3 Noticias

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Claudia Anaya
Publicado:

Una nueva cadena de robos ha vuelto a sacudir las zonas rurales de Valle-Niza y Almayate Alto, en el municipio de Vélez-Málaga. En una sola noche, al menos cuatro viviendas fueron asaltadas, lo que ha incrementado la preocupación entre los vecinos, que denuncian inseguridad y reclaman más recursos policiales adaptados al entorno rural.

Los últimos hechos ocurrieron el pasado sábado por la noche, en una franja horaria que se extendió desde poco después de las 20:00 hasta cerca de las 23:00. Los intrusos accedieron a las propiedades tras forzar vallados y protecciones, aprovechando caminos poco transitados y la vegetación para moverse sin ser detectados.

Las imágenes facilitadas por los afectados muestran importantes destrozos en cercados y accesos a las fincas. Aunque el sábado tuvo lugar el robo más reciente, unos 250 vecinos llevan sufriendo esta situación los últimos seis años. Esther Ruiz, portavoz de los vecinos afectados, asegura que a través de un grupo de WhatsApp los afectados se ven obligados a realizar guardias por la zona y alertar al resto de vecinos si ven movimientos extraños por la zona. De esta forma, intentan disuadir a los ladrones que puedan andar por la zona.

Una de las afectadas asegura que el nivel de angustia es cada vez más difícil de soportar, hasta el punto de tener que interrumpir su vida diaria ante cualquier aviso.

Falta de medios y territorio disperso

Los residentes cuestionan la eficacia del refuerzo policial anunciado en la provincia y consideran que los medios actuales son insuficientes para cubrir un territorio tan amplio y disperso.

Por ello, reclaman soluciones específicas como el uso de tecnología de vigilancia avanzada, incluyendo drones o sistemas de detección, así como unidades especializadas en entornos rurales y vehículos policiales capacitados para recorrer carriles casi intransitables tras las borrascas sufridas los últimos meses.

Esta nueva oleada revive una problemática que se prolonga desde 2020, con episodios cada vez más graves, incluyendo asaltos violentos a viviendas.

Ante esta situación, los vecinos estudian organizarse en asociaciones para coordinar medidas de seguridad, siguiendo el ejemplo de otros municipios cercanos.

Desde el Ayuntamiento, el alcalde ha mantenido encuentros recientes con los afectados y ha prometido mejorar la coordinación policial. Sin embargo, los vecinos insisten en que sin un aumento real de efectivos será difícil frenar la situación.

En el plano político, el Partido Popular llevará al pleno una iniciativa para exigir al Gobierno central más agentes y recursos, mientras que Vox ha trasladado el problema al Congreso con preguntas dirigidas al Ministerio del Interior.

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Noticias de hoy, lunes 30 de marzo de 2026

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