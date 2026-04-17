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La guerra en Oriente Medio encarece los productos sanitarios y pone en alerta al sistema de salud

El conflicto en Oriente Medio ya está teniendo consecuencias más allá del ámbito geopolítico. La subida del precio del petróleo y del gas está impactando de lleno en la industria de tecnología sanitaria, encareciendo productos esenciales y tensionando la cadena de suministro en España.

Material sanitario

El conflicto en Oriente Medio ya está teniendo consecuencias más allá del ámbito geopolítico | Antena 3 Noticias

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Irene Marín
Publicado:

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) advierte de una situación "sin precedentes" que afecta directamente a materiales básicos utilizados a diario en hospitales y centros sociosanitarios.

Muchos de los productos sanitarios más utilizados en hospitales, como guantes, jeringas, cánulas, pañales o bolsas médicas, dependen directamente del plástico y sus derivados, materiales vinculados al petróleo. Esto los hace especialmente vulnerables a la escalada de precios provocada por la inestabilidad internacional.

Además, el aumento del coste de la energía está afectando a procesos industriales esenciales, como la fabricación de oxígeno medicinal o productos de celulosa, fundamentales para la actividad sanitaria diaria. Pablo Crespo, secretario general de FENIN recuerda que se trata de "productos esenciales para el diagnóstico y tratamiento, por lo que cualquier problema en su producción o distribución puede afectar directamente a la atención sanitaria".

Un sistema tensionado

En este contexto, el Ministerio de Sanidad trata de dar respuesta a esta situación a través del Real Decreto 90/2026, que regula cómo se financian y fijan los precios de los productos sanitarios en el Sistema Nacional de Salud para pacientes no hospitalizados.

Esta norma establece un sistema de financiación selectiva, en el que la administración decide qué productos se incluyen y a qué precio, con el objetivo de garantizar el acceso y controlar el gasto público.

Aun así, el actual escenario de subida rápida de costes está poniendo a prueba este modelo. Fuentes del ministerio no hablan de desabastecimiento pero sí de posibles problemas en la cadena de suministros, sin embargo, si la guerra continúa mucho más algunas empresas no auguran previsiones positivas.

El sector pide flexibilidad para evitar problemas

Según el sector, introducir mayor flexibilidad permitiría mantener el equilibrio económico de los contratos y asegurar que las empresas sigan participando en las licitaciones públicas. "Es necesario adoptar medidas que garanticen la viabilidad de los contratos públicos y eviten situaciones de desabastecimiento", advierte Crespo.

Todo esto genera un escenario de cierta incertidumbre para el sistema sanitario. Por ello, desde Fenin insisten en reforzar el diálogo con la administración y actuar con rapidez. El objetivo es evitar que estas tensiones económicas acaben trasladándose a hospitales y pacientes.

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