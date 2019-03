Miles de corredores disfrazados han participado en la primera 'Carrera del Papá Noel' española

Chema Martínez, subcampeón de Europa de maratón en 2010, ha estrenado este domingo, confundido entre 2.200 corredores disfrazados con el uniforme rojo y blanco de Santa Claus, la 'Carrera del Papá Noel', que se ha celebrado por primera vez en España.

Para hacer patente su presencia a título de mero colaborador, Chema Martínez fue en cabeza del grupo pero en los últimos metros no disputó la victoria. Se impuso Daniel Martínez, un atleta del club Clínicas Menorca, con un tiempo de 17:15 minutos, y María Prieto fue la primera mujer con un tiempo de 20:27.

Con una temperatura de 10 grados en el Parque de la Marina, el alcalde de la ciudad, Manuel Ángel Fernández, ha puesto en marcha la carrera con un cañón de nieve, acompañado por el concejal de Deportes, el exciclista Miguel Ángel Martín Perdiguero, que también ha intervenido en la prueba. Los participantes habían recibido con la cuota de inscripción el atuendo completo de Papá Noel (gorro, barba, chaqueta y pantalón) para correr 5 kilómetros en un evento que destina el 10% de sus ingresos a la Asociación Pablo Ugarte de ayuda a los enfermos de cáncer.

"He venido a colaborar con la Asociación. Les debía una, porque me invitaron a participar en una carrera de montaña pero no pude porque aquél día tenía un cross. Y como siempre estoy dispuesto a hacer el ganso un rato, aquí estoy con mis tres bichos", comentó Chema Martínez en alusión a sus hijos. El atleta madrileño, que por primera vez en su vida ha corrido disfrazado, nunca le ha hecho ascos a las carreras extrañas, como cuando venció a un autobús de la EMT en pleno Paseo de la Castellana o cuando hizo los dos últimos kilómetros de la San Silvestre Vallecana junto al exjugador brasileño del Real Madrid, Robinho.

A Papá Noel le ha pedido "salud y seguir disfrutando con el atletismo" porque ha asegurado que "pedir más sería una temeridad, con la que está cayendo". Los organizadores de la carrera han entregado a Chema Martínez el 'Papá Noel de Oro' como padrino de la prueba, con la que pretenden "fomentar el espíritu de la Navidad con el gran potencial de corredores que hay en Madrid, y a la vez, apoyar el espíritu Olímpico de la capital".

San Sebastián de los Reyes se suma a la lista de ciudades que organizan un evento similar en el mundo, entre ellas Sydney, Rotterdam, Londres, Las Vegas, Montevideo y Liverpool. El récord de inscripciones lo tiene Oporto (Portugal) con la participación de 15.000 papás noeles.