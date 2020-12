Menú Nochevieja 2020: Ideas de recetas fáciles para la cena de Fin de año

El 2020 llega a su fin y el menú de Nochevieja es una ocasión perfecta para poner en práctica todas las especialidades que aprendimos durante los meses de confinamiento en el que hasta el más perezoso se hizo un experto cocinillas.

El coronavirus ha arrebatado a todo el mundo muchas cosas pero también ha conseguido que muchos se reencuentren con aficiones que por falta de tiempo estaban apartadas en un rincón. Aunque las celebraciones navideñas este año no serán como las de siempre debido a las restricciones de la COVID-19 lo que no tiene por qué cambiar es el preparar un menú de fin de año delicioso que degustar durante la última cena del año.

Recetas de aperitivos y canapés

Todo menú de Nochevieja ha de comenzar con unos aperitivos y canapés vistosos que te hagan intuir que lo mejor de la cena de fin de año está por llegar. A continuación te dejamos tres recetas para fin de año con las que tendrás éxito asegurado sin gastar demasiado dinero.

Receta de canapé de pera y mascarpone

Ingredientes:

1 lámina de hojaldre con mantequilla para que suban

3-4 peras

170 gr de queso gorgonzola

1 huevo batido pintar

Elaboración:

Limpiar y cortar en rodajas las peras, si tienes cortador de formas aprovecha para hacer estrellas u otra idea.

Estirar una lámina de hojaldre y cortar con un vaso o cualquier forma redonda

Colocar los discos de hojaldre sobre una bandeja horno cubierta con papel de horno

Colocar una rodaja de pera y, sobre ella, un trocito de queso

Pintar el hojaldre que queda descubierto con el huevo batido

Hornear 10 minutos con el horno precalentado a 180 ºC

Receta de quiche de salmón ahumado y queso mascarpone

Ingredientes:

1 lámina redonda de hojaldre

230 gr de salmón ahumado en lonchas

250 ml de queso mascarpone

200 ml de leche entera

200 ml de nata para cocinar

2 huevos

Sal y pimienta al gusto

½ cucharadita de eneldo seco

Elaboración:

Precalentar el horno a 180 C.

Mezclar en un cuenco el queso mascarpone con la nata, la sal, la pimienta y el eneldo.

Añadir la leche y mezclar hasta que la mezcla esté bien integrada

Añadir los huevos ligeramente batidos y volver a mezclar todo

Añadir el relleno sobre la lámina de hojaldre

Cortar las lonchas de salmón ahumado en tiras y enrollarlas hasta formar divertidas flores

Meter al horno durante 45 minutos

Receta de canapé de cecina y turrón

Ingredientes:

40 gramos de queso crema

80 gramos de turrón en pasta

2-3 lonchas grandes de cecina

15-20 tostadas de canapé con naranja

El queso crema ha de estar a temperatura ambiente

Añadir el turrón en pasta en un cuenco y mezclarlo bien con el queso crema. La mezcla ha de poder untarse fácilmente.

Cortar la cecina en tiras finas y no muy largas

Decorar una tostada con la mezcla y en la parte superior la cecina.

Ideas de plato principal para la cena de Nochevieja

Tras unos deliciosos y fáciles aperitivos llega la hora de la verdad, el plato principal de la cena de Nochevieja tiene que hacernos olvidar todos los díficiles momentos de este 2020 y a través de la suculenta receta de fin de año que hayamos elegido transportarnos a los objetivos que nos marcamos para 2021.

A continuación te ofrecemos un abanico de alternativas para que el menú de Nochevieja complazca a todos los paladares.

Receta de lubina al horno

Ingredientes:

Patatas

Lubina

Variedad de verduras

Aceite

Sal

Pimienta

Vino blanco

Coloca sobre una fuente apta para el horno una lámina de patatas cortadas al estilo panadero y las verduras elegidas. Salpimentar al gusto y bañar con un chorro de vino blanco.

Calentarlo al horno durante 25 minutos con el horno precalentado a 180º.

Colocar la lubina sobre las patatas y asar al horno 30 minutos más.

Retirar y servir

Receta de solomillo de cerdo con puré de patatas

Ingredientes:

Solomillos

Aceite

Tomillo

Ajos

Sal

Pimienta

Vino dulce

Salpimentar el solomillo y dórarlo en una sartén con aceite, tomillo y unos ajos aplastados.

Añadir vino dulce y hornear 12 minutos a 200°.

Cortar la carne en rodajas no muy gruesas, distribúyelas en los platos y servirlas con puré de patatas, o de calabaza o manzana.

Receta de berenjenas rellenas de arroz y verduras

Ingredientes:

Berenjenas

Arroz basmati

variedad de verduras

Cortar las berenjenas por la mitad y meterlas en el horno durante 20 minutos a 180º

Dejar enfriar las berenjenas y vaciarlas con una cuchara

Mezclar la pulpa de la berenjena con arroz tipo basmati con verduras que se puede haber hecho con anterioridad y rellenar.

Ideas de postres fáciles para Nochevieja

Y claro, ninguna cena de Fin de año es perfecta si en el menú de Nochevieja no se incluye un postre espectacular. No son épocas para guardar la línea así que las recetas dulces de fin de año no pueden faltar en ninguno de nuestros menús con los que despidamos este 2020.

Receta de mouse de chocolate blanco con sirope de naranja

Ingredientes para la mouse:

300 ml de nata

90 gr de chocolate blanco

2 hojas de gelatina neutra

1 cucharada de azúcar blanco

Agua

100 gr de azucar moreno

45 ml de agua

400 ml de zumo de naranja

40 gr de mantequilla

35 gr de maicena

Fundir el chocolate en el microondas

Separar 200 ml de nata y montarla hasta obtener la consistencia deseada, después le añadimos el azúcar, mezclamos y reservamos

Poner las laminas de gelatina a remojo en agua fría. Cuando estén hidratadas las escurrimos y las ponemos en el mismo cazo que la nata que no se ha montado. Disolver a fuego lento

Incorporar el chocolate fundido, añadir la nata y colocar en vasos individuales

Para hacer el sirope poner el azúcar y el agua en un cazo y al hervir añadir el zumo de naranja. Añadir maicena mezclar y dejar espesar. Colocar encima de la mouse.

Receta de manzanas asadas al ron con crema de mascarpone

Ingredientes:

Manzanas reinetas grandes (300 g c/u), 2

Azúcar (mejor si es moreno o de caña integral), 100 g (30g para la crema de mascarpone)

Mantequilla, 40 g

Mascarpone, 75 g

Nata para montar, 80 ml

Agua, 75 ml

Vaina de vainilla

Canela en rama

Ron