Águilas imperiales con GPS para rastrear el virus del Nilo en Andalucía

En el cielo, el vuelo de un águila imperial puede ser mucho más que una imagen de la naturaleza salvaje. Sus movimientos, registrados desde el aire por un pequeño dispositivo GPS, están permitiendo seguir el rastro de una de las especies más emblemáticas de Andalucía y, al mismo tiempo, detectar la presencia del virus del Nilo en los ecosistemas. La tecnología se ha convertido así en una herramienta de conservación, pero también en un aliado para la vigilancia de enfermedades que pueden afectar al ser humano.

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha colocado en lo que va de año 29 emisores GPS a pollos de águila imperial ibérica (Aquila adalberti) localizados en distintos puntos de la comunidad autónoma. En concreto, 15 ejemplares han sido marcados en el Espacio Natural de Doñana, 11 en la provincia de Granada y tres en la de Cádiz.

Se trata de la mayor campaña de instalación de emisores GPS a pollos de águila imperial desarrollada este año en Andalucía, dentro del Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Además de contribuir al conocimiento y conservación de la especie, los dispositivos están permitiendo reforzar la detección del virus del Nilo y de otras enfermedades que afectan al ser humano.

El águila imperial es especialmente sensible al virus del Nilo, una circunstancia que la convierte en una especie centinela para rastrear la enfermedad en los ecosistemas. Los emisores permiten detectar cambios en el comportamiento de los animales y localizar ejemplares enfermos o muertos para trasladarlos y realizar los correspondientes análisis.

Dos de los pollos marcados este año en Doñana fueron rescatados después de que los dispositivos hicieran sospechar que presentaban una deficiente condición física. Aunque ambos animales fallecieron, pudieron realizarse los test de identificación, que dieron positivo a virus del Nilo.

Una ventana al comportamiento del águila imperial

A raíz de estos hallazgos, los habitantes de las poblaciones situadas en el entorno de estas áreas pudieron adoptar medidas preventivas para evitar las picaduras de los mosquitos que transmiten la enfermedad.

Los dispositivos instalados en las águilas imperiales ofrecen información sobre la variabilidad en el uso del espacio, los desplazamientos dispersivos, las nuevas áreas de colonización y las zonas en las que se registra una mayor mortalidad, así como sus posibles causas. Los equipos se colocan habitualmente en pollos o en águilas imperiales que han sido encontradas heridas y para acceder a los nidos se cuenta con escaladores expertos, que manejan a los animales y los entregan al equipo veterinario de la Red de CREA.

Águilas con GPS para detectar el virus del Nilo | Antena 3 Noticias

Una especie en recuperación

El águila imperial ibérica es una especie endémica de la Península Ibérica y está catalogada en Andalucía como 'en peligro de extinción'. Su recuperación es objeto de trabajo desde hace más de dos décadas. En 2025, la población de águila imperial alcanzó las 176 parejas en Andalucía.

La especie mantiene dos núcleos poblacionales tradicionales en la comunidad: Sierra Morena, donde se concentra la mayor parte de las parejas reproductoras, y Doñana, considerado el núcleo más singular y amenazado. En los últimos años, además, el águila imperial ha recolonizado otras zonas en las que llevaba décadas extinguida. Es el caso de Cádiz, Granada, La Subbética y la Campiña de Sevilla.