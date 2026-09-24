Prohibido 'farmear aura' en el instituto tras incidentes en los recreos en A Coruña

Se conocen como batallas de 'farmear aura', son la última moda y están causando revuelo en todos los ámbitos. Entre los jóvenes es un comportamiento de lo más habitual, y a los que tenemos cierta edad —por curioso que pueda resultar verlo— no nos queda otra que ir haciéndonos con el término.

Se define como un conjunto de bailes, gestos o imitaciones que acumulan puntos ficticios de carisma y popularidad. Una especie de enfrentamiento, uno contra uno, a base de movimientos «con chulería» en el que gana el que demuestre más aura. Concepto subjetivo que, aun así, competidores y público parecen tener bien claro.

Farmear aura, en sí mismo, no hace daño alguno. Grupos de jóvenes se juntan en plazas y parques de todas las ciudades para realizar estas batallas y disfrutar del momento. Música, risas, aplausos y diversión. El problema viene cuando trae consigo comportamientos poco adecuados. No se trata de demonizar la práctica, si no los casos concretos en los que se actúa de manera incorrecta.

Esto es lo que ha ocurrido en algún instituto de A Coruña, que ha decidido prohibir las batallas de farmear aura en los recreos para evitar que las cosas fueran a más ante comportamientos poco adecuados. Desde la dirección de algunos centros pretenden así erradicar burlas, uso indebido de teléfonos y problemas de convivencia entre el alumnado. Sin entrar a valorar el hecho en sí, ni criticarlo como tal, consideran que en estos momentos estaba causando un perjuicio en la convivencia escolar.

De las redes a los patios de los colegios

Se trata de un fenómeno procedente de las redes sociales que, como muchos otros, ha saltado del entorno digital a los patios de los colegios. Según han confirmado las asociaciones de familias de algunos de estos centros en medios locales, las dinámicas grupales iniciadas a principios de semana mutaron en apenas un día en burlas, presiones sociales y situaciones mal gestionadas por los menores. La situación alcanzó su punto crítico cuando se detectó la presencia de teléfonos móviles para grabar los enfrentamientos y difundirlos, algo especialmente grave al estar estos dispositivos prohibidos en la propia normativa interna.

La dirección optó entonces por decretar el veto total a estas prácticas durante el recreo, y las familias, a priori, apoyan la medida. Al menos desde las agrupaciones de familias se calificaría la intervención como una medida proporcional y necesaria para cortar de raíz comportamientos inadecuados, siguiendo esas declaraciones en prensa. Sin poder, como siempre, generalizar esta valoración.

La tendencia, viralizada a través de redes sociales, toma su nombre del vocabulario propio de los videojuegos, donde el término 'farmear' hace referencia a la recolección de recursos, cuya traducción literal vendría a ser 'granjear', de granjero. La dinámica consiste en situar a los dos participantes en el centro de un corro para escenificar esos bailes, coreografías, memes o posturas conocidas por los jóvenes que van subiendo la calificación de cada uno. En conclusión, que gane el mejor, pero siempre con respeto.