Canarias exige a Madrid el despliegue inmediato de Frontex y más medios ante el repunte migratorio

Canarias reclama al Gobierno de España una respuesta inmediata ante el repunte de las llegadas de migrantes por la ruta atlántica. El presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, ha exigido el despliegue de la agencia europea Frontex en aguas próximas al archipiélago y un refuerzo de los medios de la Guardia Civil y la Policía Nacional para mejorar la vigilancia marítima y la capacidad de respuesta ante la llegada de embarcaciones.

La petición llega después de varias semanas de aumento de la presión migratoria. Entre el 1 de septiembre y el 14 de octubre han llegado a las costas canarias más de 4.000 personas, según los datos difundidos por la diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido. La cifra representa aproximadamente un tercio de todas las llegadas registradas durante el año, lo que ha vuelto a situar la gestión migratoria entre las principales preocupaciones del Gobierno autonómico.

Más de 1.700 llegadas en las primeras dos semanas de octubre

Las llegadas se han intensificado especialmente durante los últimos días, con sucesivos rescates que han elevado a cerca de 1.000 el número de personas que alcanzaron el archipiélago en un intervalo de tres días. Lanzarote y El Hierro figuran entre las islas que concentran buena parte de esta actividad.

A la situación se suma la presencia de menores, más de 500 eran menores de edad, de ellos, 432 viajaban sin la compañía de adultos, una circunstancia que incrementa las necesidades de protección y atención de las administraciones públicas canarias.

Clavijo pide reforzar las fronteras y agilizar los traslados

Durante el pleno del Parlamento de Canarias, Fernando Clavijo defendió que la respuesta debe combinar un mayor control de las fronteras exteriores de la Unión Europea con una mejora de los mecanismos de traslado de las personas que llegan al archipiélago.

El presidente autonómico sostuvo que el refuerzo de la vigilancia debe permitir que quienes alcancen las islas puedan ser trasladados con rapidez a la Península. La propuesta busca evitar que la presión sobre los recursos de acogida de Canarias aumente a medida que se suceden las llegadas.

Además del despliegue de Frontex, el Ejecutivo canario reclama más recursos marítimos, aéreos y tecnológicos para las fuerzas de seguridad del Estado. El objetivo es reforzar tanto la vigilancia de la ruta atlántica como la capacidad de actuación ante las embarcaciones que se dirigen hacia las islas.

Coalición Canaria acusa al Estado de no anticiparse

Cristina Valido también ha reclamado al Gobierno central información sobre las medidas que está adoptando para responder al incremento de las llegadas. La diputada considera que el Ejecutivo debe explicar qué actuaciones preventivas ha puesto en marcha y cómo piensa coordinarse con las administraciones canarias.

Coalición Canaria insiste en que la respuesta no debe limitarse a actuar cuando los recursos de acogida estén desbordados, sino anticiparse a las señales de un posible agravamiento de la situación.

Por su parte, Clavijo ha reiterado sus críticas al Pacto Europeo de Migración y Asilo, al considerar que su aplicación podría prolongar la permanencia de migrantes en las fronteras exteriores de la Unión Europea y aumentar la presión sobre territorios como Canarias.

La petición de Canarias se dirige ahora a Madrid y a las instituciones europeas, a las que el archipiélago reclama una mayor implicación para reforzar la vigilancia, coordinar la respuesta humanitaria y mejorar la gestión de las llegadas por la ruta atlántica.