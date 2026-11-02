Efemérides de hoy 2 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 2 de noviembre?

El 2 de noviembre de 2017, la Audiencia Nacional dicta el ingreso en prisión provisional de los miembros de la Generalitat de Cataluña por su participación en el referéndum del 1 de octubre. Ocho de los acusados, entre los que se encuentran el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios consejeros como Jordi Turull y Josep Rull, ingresaron en prisión sin fianza. La magistrada Carmen Lamela argumentó la medida cautelar, en base al artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, señalando la existencia de riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva.

En este contexto, el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, se trasladó a Bélgica el 30 de octubre, dos días después de aparecer públicamente por las calles de la ciudad de Girona, de la que fue alcalde. Desde el exterior, emitió un comunicado condenando la medida cautelar y acusando a la Justicia de realizar una “persecución política”.

Un 2 de noviembre, pero de 2023, The Beatles lanzan un nuevo sencillo: “Now and Then”, la última canción de la banda de Liverpool. La maqueta original fue grabada por John Lennon en 1977, dejando la composición inacabada. Lennon moriría asesinado en 1980, frente a la entrada de su apartamento en Nueva York. En 1994, Yoko Ono, viuda del músico, le entregaría dicha maqueta a sus excompañeros y amigos de agrupación: Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Los miembros supervivientes trataron de recuperar el tema en 1995, pero debido a las limitaciones tecnológicas de la época y la baja calidad del audio les fue imposible. Los años pasaron y la grabación quedó en el olvido; George Harrison moriría a causa del cáncer en 2001.

En 2021, el equipo del cineasta Peter Jackson y el ingeniero de sonido Émile de la Rey desarrollaron la inteligencia artificial MAL (“Machine Audio Learning”) para el documental “The Beatles: Get Back”. Gracias a esta tecnología, consiguieron aislar la pista de voz de John Lennon de forma nítida. Con ese registro limpio, Paul McCartney y Ringo Starr terminaron “Now and Then”, un tema construido a lo largo del tiempo: la voz de Lennon de 1977, las guitarras de Harrison de 1995, la batería de Starr en 2022 y el bajo y los coros de McCartney en 2022.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 2 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 2 de noviembre?

1769.- El explorador español Gaspar de Portolá descubre el Golfo de San Francisco, en California.

1907.- El escritor británico Joseph Rudyard Kipling es galardonado con el Premio Nobel de Literatura.

1955.- Los investigadores estadounidenses Carlton-Schwerdt y Schaffer obtienen en forma cristalina el virus que causa la poliomielitis.

1976.- El demócrata Jimmy Carter es elegido 39 presidente de Estados Unidos.

1984.- España entra por primera vez en la lista del patrimonio mundial de la Unesco con la mezquita de Córdoba, la Alhambra y el Generalife, la catedral de Burgos, el monasterio de El Escorial y su real sitio y el conjunto arquitectónico de Gaudí.

2004.- El republicano George W. Bush sale elegido presidente de Estados Unidos.

2017.- En España, el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, no comparece ante la Audiencia Nacional y el juez decreta prisión incondicional para el exvicepresidente Oriol Junqueras y otros siete exconsellers.

2021.- Cierra en Líbano el diario "The Daily Star", uno de los últimos escritos en inglés en el país, después de casi 70 años de su fundación.

2022.- Barcelona estrena "Picmi Taxi", la primera app pública del mundo para pedir taxis de forma digital.

2024.- Investigadores del Instituto de Smart Cities (ISC) de la Universidad Pública de Navarra (España) desarrollan un nuevo tipo de cemento capaz de enfriar los edificios sin necesidad de energía adicional.

2025.- China completa el primer viaje de una nueva ruta marítima hacia Europa a través del Ártico, es el inicio de un corredor regular dentro de la 'Ruta de la Seda Polar'.

¿Quién nació el 2 de noviembre?

1906.- Luchino Visconti, cineasta italiano.

1937.- María Fernanda D'Ocón, actriz española.

1938.- Sofía de Grecia, reina emérita de España.

1946.- Alan Jones, piloto automovilista australiano de Fórmula 1.

1960.- Said Aouita, atleta marroquí.

1963.- Calixto Bieito, dramaturgo español.

1970.- Diego David Domínguez González, "David Delfín”, diseñador, pintor y actor español.

¿Quién murió el 2 de noviembre?

1975.- Pier Paolo Pasolini, cineasta italiano.

2003.- Fernando Vizcaíno Casas, escritor y abogado español.

2004.- Theo van Gogh, cineasta holandés.

2009.- José Luis López Vázquez, actor español.

2018.- Álvaro de Luna Blanco, actor español.

2019.- Marie Laforêt, cantante y actriz francesa.

2024.- Alan Rachins, actor estadounidense.

¿Qué se celebra el 2 de noviembre?

Hoy, 2 de noviembre, se celebra el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas.

Horóscopo del 2 de noviembre

Los nacidos el 2 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre, se celebra Todos los Fieles Difuntos.