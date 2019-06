Una ola de calor "excepcionalmente adversa" comenzará este miércoles, se prolongará al menos hasta el 1 de julio y afectará a la Península y Baleares donde se superarán los 40 a 42 grados centígrados en el centro, interior de la mitad sur y en el cuadrante nordeste. Asimismo, desde la Aemet indican que en esta ola de calor se podrán superar "varios récord" y llegar a nuevas efemérides, ya que tanto por su intensidad, duración y extensión se considera que será un episodio "excepcionalmente adverso".

En el tercio noreste peninsular ya se han activado avisos naranjas, de riesgo importante, y no se descarta que a lo largo del fin de semana se eleven a nivel rojo, riesgo extremo. En concreto, el aviso amarillo se activa a partir de 36ºC; el naranja a partir de 39ºC y el rojo, a partir de 42ºC. No obstante, no se prevé activar el aviso rojo en Andalucía ya que en esa región el umbral de aviso rojo son los 44ºC.

En general, la ola de calor llegará a su máximo el viernes y después, el sábado y domingo las temperaturas se mantendrán sin cambios, "por lo menos hasta el lunes" cuando parece que la situación dará "tregua". Las redes se han llenado de memes del calor que estamos a punto de soportar en toda España... salvo en Galicia, donde parece que disfrutarán de una temperatura mucho más agradable.

Sin embargo, esta ola de calor no será exclusiva de España y se prevé que se extienda por el centro de Francia, donde ya hay activados avisos naranjas; Italia, Reino Unido, Austria, Alemania, Bélgica y Holanda, donde además el calor se quedará estacionario y no cambiará mucho.