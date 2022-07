El médico Jesús Candel 'Spiriman': "De vuelta a la quimio, a recibir más mierda si cabe"

El conocido médico Jesús Candel, o popularmente conocido como 'Spiriman', ha anunciado que volverá a la quimioterapia para hacer frente al cáncer de pulmón que padece desde hace años: "De vuelta a la quimio. A ver quién aguanta más", ha escrito en Twitter.

En la publicación en su perfil de Twitter aparece junto a su hermano y un texto en el que critica el tratamiento al que se somete a los enfermos de cáncer: "Vuelvo a Granada para reincorporarme a esos momentos 'quimio' para envenenar al cáncer y al resto de mi cuerpo, que recibirá más caña y mierda si cabe", explica.

Este famoso médico informa a sus seguidores casi a diario del avance de su enfermedad: "Estoy hecho mierda. No os podéis hacer una idea de lo cansado que me encuentro. Para los que no sepáis, tengo cáncer de pulmón, con muchas metástasis, en huesos también, y estoy recibiendo una quimioterapia que se utiliza hace años y años, estos son los avances que tenemos en la oncología y la medicina tradicional", lamenta en el texto.

"Los tratamientos que recibimos ahora son venenos"

En sus mensajes explica que sigue haciendo deporte para que su cuerpo siga fuerte y sus defensas no decaigan: "Lo que pasa es que si no hago ejercicio, muscularmente me quedo hecho un piltrafillo. ¿Y qué pasa? Pues que inmunológicamente decaería".

Jesús Candel siempre se ha mostrado en contra de tratamiento contra el cáncer y del efecto que tiene en el cuerpo humano: "Si el cáncer no nos mata a los que tenemos cáncer, nos matan los venenos que nos meten. Para mí, no son tratamientos lo que recibimos actualmente, los avances van en recibir venenos, no tenemos algo como una pastilla o un suero", aseguró.

Sobre la investigación del cáncer en España, Candel también se ha pronunciado: "Una de las razones es porque en España, como en cualquier país del mundo, hay mucho talento desperdiciado. Ojalá sacaran plazas para investigar contra el cáncer, y que fueran fijas. Pero para investigar sin que ninguna empresa ni ninguna farmacéutica te marque el tratamiento.