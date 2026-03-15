Los mayores de 55 años, motor de consumo en España: ya son el 34% de la población y lideran el gasto en ocio

Los mayores de 55 años se consolidan como uno de los colectivos más influyentes en la sociedad española y su capacidad de consumo se ha convertido en un motor clave para el crecimiento económico. En España viven casi 17 millones de personas de más de 55 años (16,7 millones), un grupo que ya representa el 34% de la población. Tras décadas de vida laboral, este segmento cuenta, en general, con una mayor estabilidad financiera y juega un papel determinante en el sostenimiento de su entorno familiar.

Así lo refleja el 'V Barómetro del Consumidor Sénior' del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación MAPFRE, elaborado a partir de 2.259 entrevistas realizadas en todo el territorio nacional en octubre de 2024. El estudio apunta a un perfil de consumidor maduro con margen de maniobra económica: el 51% asegura que consigue ahorrar a final de mes y la mayoría reconoce que ayuda económicamente a su entorno, lo que confirma su función como “colchón” familiar en tiempos de incertidumbre.

La vivienda es uno de los grandes pilares de esa estabilidad. El 85% de los mayores de 55 años es propietario de una casa y, dentro de ese grupo, casi el 70% (69%) ya no tiene hipoteca, un dato que subraya la ventaja patrimonial con la que afrontan esta etapa.

Cambio de mentalidad

Sin embargo, el informe detecta un cambio de mentalidad progresivo: un 34% de los propietarios prioriza dejar la vivienda en herencia a hijos o familiares, seis puntos por debajo del dato de la edición anterior (40%). La conclusión es clara: el valor simbólico del legado familiar empieza a perder peso frente a una visión más práctica y vitalista de la etapa sénior, donde la vivienda se contempla también como una herramienta para ganar seguridad.

Ese giro se traduce en nuevas expectativas sobre el hogar. La encuesta indica que al 35% de los mayores de 55 años con vivienda en propiedad le gustaría obtener mayor beneficio económico de ella. Además, un 26% estaría dispuesto a vender o hipotecar su casa con una condición: poder seguir utilizándola de forma vitalicia, lo que evidencia una transformación en el papel de la vivienda como activo. Aun así, la confianza en las fórmulas disponibles sigue siendo baja. Un 76% señala que no confía en ninguna alternativa de licuación patrimonial, un rechazo que, según los autores, puede estar relacionado con el desconocimiento sobre su funcionamiento o con dudas sobre las garantías.

Entre quienes sí se plantean opciones concretas, la alternativa que genera más interés es la hipoteca inversa (12%), que permite obtener ingresos usando la vivienda como garantía sin perder la propiedad. Le siguen la nuda propiedad (9%), que consiste en vender la propiedad manteniendo el derecho de uso, y la vivienda inversa (7%), que permite vender el inmueble y continuar en él mediante el pago de un alquiler.

Más allá del patrimonio, el barómetro dibuja a un sénior activo y con prioridades ligadas al bienestar. Destina un 30% de su presupuesto a ocio, viajes y cultura, cuida su alimentación (75%), practica deporte (57%) y más de la mitad se declara satisfecha con su vida sexual (52%). Un perfil que rompe con estereotipos y que explica por qué el consumo sénior resulta “vital” para la economía.

Hablando en plata

Hablando en plataes la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.