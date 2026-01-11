Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Cocina para todos: en un pueblo de Lleida comparten el menú escolar con los mayores que están solos o no pueden cocinar

En un municipio de Lleida, en Corbins, la cocinera del colegio prepara no solo los menús para los escolares si no también para los los abuelos. El menú cuesta 6 euros, con comida recién hecha y equilibrada y se la llevan cada día al centro de jubilados.

Menú escolar para mayores en Lleida

Paula Hidalgo
Publicado:

En Corbins, un pequeño pueblo de Lleida, cuidan a los pequeños pero no se olvidan de sus mayores. Se trata de una iniciativa solidaria en la que aseguran que todos sus habitantes puedan alimentarse y de manera saludable. El pilar fundamental se sostiene gracias a la cocinera del colegio, que prepara el menú escolar tanto para los alumnos como para los mayores que están solos o que por algún motivo no pueden cocinar. Asegura que se emplean productos de proximidad y que son comidas variadas, algo que valoran tanto alumnos como jubilados.

Cada día, personal del Ayuntamiento del municipio recoge el pedido, y la Asociación de Jubilados y Jubiladas se encarga del resto. El lugar del reparto está al lado de la escuela, en el Casal D'Avis, donde a partir de las 12:00 horas del mediodía se comienzan a distribuir los envases preparados a quienes se hayan inscrito previamente. El menú cuesta 6 euros, con comida recién hecha y equilibrada, y al día se elaboran unos 90. De ellos, la escuela se queda alrededor de 65, la llar d’infants 10 y el resto se destina a los mayores que lo solicitan.

Pero tampoco se olvidan de aquellos que tienen problemas de movilidad. Se encargan de llevarles el menú a casa a quienes lo necesiten, y también ofrecen el comedor del casal de jubilados para que puedan disfrutar de las comidas mientras socializan con sus vecinos. Son comedores sociales para la tercera edad que nacen gracias a los comedores escolares infantiles, un gesto solidario en el que además se evita desaprovechar la comida, algo que celebra la localidad, de 1.500 habitantes.

