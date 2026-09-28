Tres cayucos con 557 personas a bordo alcanzan El Hierro en una madrugada de rescates en la ruta atlántica

Una nueva jornada de rescates en las aguas del océano Atlántico ha vuelto a movilizar los recursos de emergencia en el archipiélago canario. Salvamento Marítimo ha interceptado y desembarcado de madrugada en el puerto herreño de La Restinga a un total de 557 personas que navegaban a bordo de tres embarcaciones precarias, en un operativo simultáneo que refleja la continuidad de los flujos migratorios en la ruta canaria.

La primera embarcación que arribó a las costas canarias —asistida por la Salvamar Diphda a las 01:14 horas— fue un cayuco partido desde Parque Natural Varela (Guinea Bissau) con 268 personas de origen subsahariano, entre las que se encontraban 17 mujeres y cuatro menores de edad. Los ocupantes de esta embarcación relataron a pie de muelle la dureza de su travesía, tras haber permanecido once días en el mar. Los equipos sanitarios y de Cruz Roja asistieron a los ocupantes, que presentaban signos de deshidratación y diversas patologías acumuladas durante las jornadas de navegación, siendo necesario derivar de urgencia a uno de ellos al hospital insular de la isla para recibir atención médica especializada.

De forma casi simultánea, el centro coordinador amplió su despliegue con la intervención de las embarcaciones de rescate de Salvamento Marítimo para localizar, asegurar y socorrer a los otros dos grupos que navegaban también en las inmediaciones de la costa herreña: un segundo cayuco con 99 personas y un tercer cayuco con 150 personas. La movilización de recursos como la Guardamar Polimnia permitió interceptar estas embarcaciones tras las alertas emitidas por el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), completando un operativo de rescate múltiple que se prolongó durante horas en alta mar.

Más allá de los balances y las cifras oficiales, estas tres intervenciones consecutivas ponen de manifiesto la enorme presión que soporta el archipiélago y la necesidad constante de reforzar los medios humanos y materiales en primera línea de costa para garantizar una respuesta eficaz y salvaguardar la vida en el mar.