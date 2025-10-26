VÍDEO: Detienen a 7 personas por cometer 20 robos en establecimientos de Castellón y Valencia

La Guardia Civil ha detenido a siete personas en la operación "Cintura" por cometer 20 robos en empresas y establecimientos de Castellón y Valencia. Los detenidos se encargaban de anular alarmas, forzar accesos y robar dinero, productos y herramientas.

La investigación empezó tras un robo cometido en un supermercado de Betxí (Castellón), donde los agentes detectaron un patrón común en varios delitos similares: los responsables actuaban con un alto grado de especialización.

Según ha informado la Guardia Civil, los ladrones se desplazaban en vehículos de alta gama registrados a nombre de entidades y matrículas falsas para así, dificultar su localización. Las detenciones se han producido en Vila-real, Alicante y Málaga, y se calcula que han robado un botín de 120.000 euros y los daños provocados en las empresas y establecimientos es de 150.000 euros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.