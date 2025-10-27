Desmantelan un narcopiso en Getafe en el que se vendía cocaína y heroína: hay seis detenidos

Varios vecinos de un bloque de pisos de Getafe se quejaron de un narcopiso. Hoy, los agentes de la Policía Nacional han desmantelado ese narcopiso que se situaba en la primera planta del bloque residencial. En ese piso, se vendía y consumía cocaína y heroína.

Esta operación, que se ha saldado con seis detenidos, ha devuelto la tranquilidad a los vecinos, los cuales llevaban más de un año denunciando la actividad delictiva del inmueble.

Según han podido confirmar varios vecinos, no es la primera vez que detienen a los que vivían en el narcopiso. Tal y como ha declarado una vecina, "cuando los detuvieron por primera vez, volvieron a los pocos días, rompieron el pestillo y volvieron a entrar en la vivienda". Desde el bloque de pisos, piden que "se cierre de una vez por todas". Asimismo, los residentes han descrito una situación insostenible y marcada por el trasiego constante de personas, peleas, gritos y noches sin descanso.

Una decena de narcopisos desmantelados y 25 detenidos

Durante el pasado mes de junio, la Policía Nacional desmanteló otros diez puntos de venta de sustancias estupefacientes y detuvo a 25 personas como presuntos autores de delitos contra la salud pública en el marco de la tercera macrooperación del año contra los narcopisos en la Comunidad de Madrid, ejecutada a lo largo del último mes.

Los dispositivos se llevaron a cabo en Getafe y en Parla, pero también en otros distritos como Usera, Centro, Ciudad Lineal, Carabanchel y Puente de Vallecas. En estos narcopisos, se incautaron distintas sustancias estupefacientes, como cocaína, heroína y otras drogas sintéticas y más de 90.000 euros en efectivo.

La primera de esas operaciones se ha llevado a cabo en el distrito de Puente de Vallecas tras tener conocimiento de que un conocido clan familiar podría estar llevando a cabo la venta de sustancias en presencia de sus dos hijos menores de edad y desde un domicilio muy cercano a tres colegios y áreas infantiles. Los agentes procedieron a la entrada y al registro del domicilio. En el domicilio, llegaron a incautar hasta un centenar de dosis de cocaína, dinero en efectivo, útiles para el pesaje de la droga y armas blancas. De la misma manera, detuvieron a dos personas, permitiendo así la desarticulación del clan familiar.

Precisamente, a finales de ese mes de junio, la Policía registró otra vivienda situada en Carabanchel en la que se estaba llevado a cabo la venta de cocaína y hachís. En el momento de la entrada, uno de los moradores de la vivienda intentó impedir el acceso a los agentes mientras el otro trataba de deshacerse de la droga tirándola por el inodoro. Esta operación, en la que también colaboró la Policía Municipal de Madrid, culminó con la incautación de toda la droga del domicilio y dinero en efectivo, así como un arma de fuego con cargador y cartuchos.

Por otro lado, en Usera se consiguió desarticular un narcopiso. Los agentes procedieron a la detención de otras tres personas y la incautación de dinero en efectivo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.