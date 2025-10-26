El paso de la Dana, un año después

El miércoles se celebra el primer aniversario de la Dana que arrasó decenas de municipios en Valencia. Un año después, las poblaciones tratan de recuperar la normalidad, aunque las consecuencias siguen estando presentes.

En Paiporta, el epicentro de la tragedia, donde más víctimas mortales se produjeron la tarde del 29 de octubre, solo hay que salir a la calle para comprobarlo. Decenas de bajos y viviendas siguen destrozadas, algunos de ellos, apuntalados por el daño estructural que sufrieron.

Daños que se trasladan también a los centros educativos, allí el CEIP L’Horta comenzó esta semana a instalar barracones en los que sus alumnos, que de momento se desplazan a Valencia para estudiar, puedan volver a recibir las clases allí.

Mientras, en el barranco de Poyo, que se desbordó aquella tarde, los trabajos siguen su curso, tal y como demuestra la maquinaria allí presente.

Los avances de la reconstrucción son ya visibles en la estación de metro de Paiporta que la Dana arrasó por completo. Después de 8 meses incomunicados y realizando estos trayectos en autobús, en junio se reabrió la nueva estación.

Doce meses después, Paiporta, así como el resto de municipios afectados, continúan trabajando para recuperar la normalidad que les arrebató la riada del 29 de octubre, que se saldó con 229 víctimas mortales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.