Nueva semana con doble cambio: nuevo horario y nuevo tiempo

Han sido meses de temperaturas altas, un calor inusual para otoño, pero la entrada de aire polar provoca un descenso generalizado de las temperaturas. España empieza nueva semana con un amanecer más frío y con heladas, que en algunas ciudades ya se echaban de menos.

Tras el paso de esta sucesivas borrascas con vientos frescos y agua en gran parte de la península, se prevé que suban las temperaturas. Una semana interesante en la que tendremos más luz a primera hora del día, a cambio de que ya se haga de noche antes.

Llega el horario de invierno... con cambios en el tiempo

El cambio de hora también transcurre con normalidad. La mayoría de los ciudadanos reconoce que prefiere el horario de verano, con días más largos. La opinión general es que sería conveniente mantener un horario fijo todo el año.

Cada vez que hablamos de una transición de estaciones y, esta alteración de las temperaturas, siempre viene acompañada de un cambio de armario. Muchos ya han aprovechado este fin de semana para guardar ropa ligera, y sacar algo de abrigo. Sí, es una tarea tan pesada que, aunque la vayas posponiendo, sabes que tarde o temprano tendrás que hacer.

Bajada de temperaturas

En Galicia y Santiago de Compostela, los cielos se mantienen nublados, con máximas alrededor de 16 ºC, mientras los ciudadanos se abrigaban y disfrutaban de actividades típicas de otoño, como probar las primeras castañas del año.

En Santiago de Compostela, los vecinos han recuperado bufandas y gorros, muchos ya han hecho el cambio de armario y preparan mantas y calefacción para la semana entrante. Un descenso de temperaturas también ha dinamizado el comercio local. Tiendas de ropa y calzado han registrado un incremento en la demanda, con clientes buscando prendas de otoño e invierno. Los comerciantes destacan que el frío reactiva las ventas y atrae a clientes que durante el episodio de calor habían postergado sus compras.

Con los días más cortos y el frío de regreso, España se prepara para disfrutar de la estación otoñal en todas sus facetas: abrigos, castañas y cafés calientes, mientras el país se adapta a un ritmo más pausado y a los cambios propios de la temporada.

