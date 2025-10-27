Noticias de hoy, lunes 27 de octubre de 2025

La reunión de Junts, la victoria de Javier Milei en Argentina, los homenajes a las víctimas de la DANA, entre las noticias que marcan la jornada hoy, lunes 27 de octubre de 2025.

Aniversario DANA

Sentido homenaje en el barranco del Poyo, en Paiporta, a las víctimas de la DANA. Mazón cada vez más acorralado. Nuevos datos señalan que el presidente de la Generalitat acompañó al parking a la periodista con la que comió. Eran cerca de las siete de la tarde y la situación ya era crítica.

Junts

Hermetismo absoluto entre los altos dirigentes de Junts reunidos horas antes del trascendental encuentro de hoy con la Ejecutiva. Todas las miradas puestas en Perpiñán. La cita, a las diez de la mañana. Tienen que decidir si rompen con Sánchez. Puigdemont y su núcleo duro apuestan por la ruptura. De ser así, tendrá que ratificarlo su militancia.

Argentina

Milei arrasa las elecciones legislativas en Argentina. Se ha impuesto con más de un 40 % al peronismo. Una victoria que le da carta blanca en el Congreso para sacar adelante sus reformas.

Romance Katy Perry

El romance sorpresa: el amor entre una cantante y un político. La artista Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau confirman su relación. ¿Cómo? Han salido de la mano, acaramelados de un famoso cabaret parisino.

