Noticias de hoy, lunes 27 de octubre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 27 de octubre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, domingo 26 de octubre de 2025

La reunión de Junts, la victoria de Javier Milei en Argentina, los homenajes a las víctimas de la DANA, entre las noticias que marcan la jornada hoy, lunes 27 de octubre de 2025.

Aniversario DANA

Sentido homenaje en el barranco del Poyo, en Paiporta, a las víctimas de la DANA. Mazón cada vez más acorralado. Nuevos datos señalan que el presidente de la Generalitat acompañó al parking a la periodista con la que comió. Eran cerca de las siete de la tarde y la situación ya era crítica.

Junts

Hermetismo absoluto entre los altos dirigentes de Junts reunidos horas antes del trascendental encuentro de hoy con la Ejecutiva. Todas las miradas puestas en Perpiñán. La cita, a las diez de la mañana. Tienen que decidir si rompen con Sánchez. Puigdemont y su núcleo duro apuestan por la ruptura. De ser así, tendrá que ratificarlo su militancia.

Argentina

Milei arrasa las elecciones legislativas en Argentina. Se ha impuesto con más de un 40 % al peronismo. Una victoria que le da carta blanca en el Congreso para sacar adelante sus reformas.

Romance Katy Perry

El romance sorpresa: el amor entre una cantante y un político. La artista Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau confirman su relación. ¿Cómo? Han salido de la mano, acaramelados de un famoso cabaret parisino.

Guarderías privadas en peligro de extinción: "Cierran dos al mes por falta de ayudas y por baja natalidad"

Matías Prats recuerda la DANA de Valencia

Matías Prats recuerda la DANA de Valencia: "Lo más duro que he tenido que contar"

El abogado Carlos Lacaci advierte sobre la situación de Mazón: "El cerco judicial se estrecha"

Nueva semana con doble cambio: nuevo horario y nuevo tiempo

Efemérides del 27 de octubre de 2025: Amy Winehouse publica su álbum Back to Black
Efemérides del 27 de octubre de 2025: ¿Qué pasó tal día como hoy?

Agente de la Guardia Civil junto a un coche patrulla.
Detenido un hombre como presunto asesino de su pareja de 19 años en Murcia

El hombre, de 27 años, habría asfixiado a la víctima antes de intentar suicidarse. De confirmarse la naturaleza machista del crimen, sería la víctima número 34 en España este año.

VÍDEO: Detienen a 7 personas por cometer 20 robos en establecimientos de Castellón y Valencia
VÍDEO: Detienen a 7 personas por cometer 20 robos en establecimientos de Castellón y Valencia

Las detenciones se han producido en Vila-real, Alicante y Málaga, y se calcula que han robado un botín de 120.000 euros.

El paso de la Dana, un año después

Guarderías privadas en peligro de extinción: "Cierran dos al mes por falta de ayudas y por baja natalidad"

Imagen de archivo de vacas

Galicia refuerza las medidas frente a la dermatosis nodular contagiosa para proteger su cabaña ganadera

