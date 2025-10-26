Detenido un hombre como presunto asesino de su pareja de 19 años en Murcia

Una joven de 19 años ha sido hallada muerta en su vivienda de Librilla, Murcia, este domingo. Su pareja, un hombre de 27 años, ha sido detenido como presunto autor del homicidio después de confesar los hechos en un hospital, al que acudió tras ingerir una gran cantidad de pastillas en un intento de suicidio.

Según fuentes cercanas a la investigación, ambos, de nacionalidad española, convivían en el domicilio donde ocurrieron los hechos. De madrugada, el hombre habría asfixiado a la joven y la habría dejado en el piso antes de marcharse.

Los sanitarios que lo atendieron alertaron a la Guardia Civil, que se desplazó hasta la calle Totana, donde encontró el cadáver de la víctima. Para acceder al domicilio, los agentes tuvieron que forzar la puerta. Durante toda la jornada del domingo recabaron pruebas y tomaron declaración a familiares y vecinos.

El presunto autor, que no tenía antecedentes por violencia de género, permanece ingresado bajo custodia policial y será trasladado a dependencias de la Guardia Civil cuando su estado de salud lo permita.

Conmoción en la Región y condena institucional

El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, expresó en su perfil de X: "Mi más sentido pésame a los familiares y amigos de la joven presuntamente asesinada en Librilla. Si se confirma el asesinato machista, sería la segunda víctima por violencia de género este año en la Región de Murcia".

De confirmarse su carácter machista, este crimen sería el número 34 por violencia de género en España en lo que va de año y el 1.328 desde 2003.

Segundo caso en la Región en pocas semanas

Este sería el segundo asesinato machista registrado en la Región de Murcia en 2025, tras el ocurrido el pasado 16 de septiembre en El Algar, donde un hombre de 66 años presuntamente mató a su mujer con un cuchillo.

La cifra ya supera los casos de 2024, cuando solo se registró una víctima mortal por violencia de género en la comunidad.

Teléfonos y recursos de ayuda

El Ministerio de Igualdad recuerda que las víctimas de violencia de género pueden pedir ayuda en el teléfono 016, disponible las 24 horas, sin dejar rastro en la factura. También están activos el correo 016-online@igualdad.gob.es, el canal de WhatsApp 600 000 016 y el chat online en violenciagenero.igualdad.gob.es, con atención en 53 idiomas y servicios adaptados a personas con discapacidad.

