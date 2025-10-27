Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Bulling

El suicidio por acoso escolar de Sandra Peña desata un "Me Too" del "bullying"

El trágico fallecimiento de la menor de 14 años ha desencadenado un aumento notable de denuncias y una movilización de asociaciones en toda España. El caso se está convirtiendo en un punto de inflexión para sacar a la luz una realidad silenciada que sufren miles de alumnos.

Clase de un instituto de Madrid

Clase de un instituto de MadridEFE

Publicidad

Yolanda Durán
Publicado:

El revuelo generado por el suicidio de Sandra Peña, una alumna del colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, ha puesto sobre la mesa la urgencia de abordar de forma estructural el acoso escolar. Las asociaciones que trabajan en la prevención del "bullying" denuncian que desde esta última noticia, las llamadas de familias que sospechan que sus hijos pueden estar siendo acosados se han multiplicado por cincuenta en apenas unos días.

Este aumento masivo de consultas deja claras dos cuestiones fundamentales. Primero, que la cifra real de víctimas aún se encuentra muy por debajo de las que denuncian y segundo, que las familias sienten que no tienen suficientes herramientas, información o respaldo para actuar antes de tiempo. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el número de protocolos abiertos por acoso escolar en educación primaria y secundaria ya superaba los 3.200 a comienzos de año.

Incremento del acoso escolar

El estudio más reciente de la Fundación ANAR señala que el 12,3 % de los estudiantes, de una muestra de 8.781 menores, reconoció que él mismo o uno de sus compañeros estaba sufriendo acoso escolar, ya sea presencial, digital o ambos. Una cifra que representa un incremento sobre el 9,4 % del año anterior. Por su parte, una investigación de la Universidad Complutense de Madrid mostró que "casi dos alumnos por clase" sufren algún tipo de acoso estructural en España.

El caso de Sandra actúa como "punto de inflexión" según la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (Aepae). Su portavoz, Enrique PérezCarrillo, sostiene que han pasado más de dos décadas desde que otro caso mediático sacudiera el país y, sin embargo, "el sistema sigue fallando".

Reclaman cambios institucionales

Las redes sociales han comenzado a difundir el hashtag #StopBullying para visibilizar estos episodios, vinculándolos directamente al caso sevillano y a otros fallecimientos de menores víctimas del acoso. Además, distintos centros escolares están adoptando medidas de sanción, formación para padres y charlas para alumnos, reclamando mayor implicación institucional.

Sin embargo, los expertos coinciden en que no solo bastan las sanciones. Para ellos, es imprescindible un cambio profundo en la cultura escolar, en las dinámicas de convivencia, en la detección temprana y en el acompañamiento de quienes sufren acoso. También reclaman una ley estatal específica contra el acoso escolar, una prioridad mencionada por la asociación Trencats, liderada por el padre de una víctima de "bullying".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Galicia refuerza las medidas frente a la dermatosis nodular contagiosa para proteger su cabaña ganadera

Imagen de archivo de vacas

Publicidad

Sociedad

Examen carnet de conducir

Aviso de la DGT: A partir de ahora cambia el examen para conseguir el carnet de conducir en las autoescuelas

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

Investigan a una mujer por usar durante diez años la tarjeta de un hombre con discapacidad cognitiva

Clase de un instituto de Madrid

El suicidio por acoso escolar de Sandra Peña desata un "Me Too" del "bullying"

Calle en la que se ha producido la explosión de Socuéllamos
Explosión

Tres heridos graves en una explosión en una nave de residuos sanitarios de Socuéllamos, Ciudad Real

Imagen de la Policía Nacional.
Drogas

Desmantelan un narcopiso en Getafe en el que se vendía cocaína y heroína: hay seis detenidos

Matías Prats recuerda la DANA de Valencia
DANA Valencia

Matías Prats recuerda la DANA de Valencia: "Lo más duro que he tenido que contar"

El periodista Matías Prats relataba en directo cómo le impactó el panorama desolador que se encontró al llegar a la zona cero de la DANA de Valencia.

Carlos Lacaci
DANA

El abogado Carlos Lacaci advierte sobre la situación de Carlos Mazón: "El cerco judicial se estrecha"

El letrado subraya que la declaración de la periodista Maribel Vilaplana ante la Audiencia de Valencia "puede esclarecer hechos clave" sobre la actuación del president durante la DANA.

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, lunes 27 de octubre de 2025

Llega el frío

Nueva semana con doble cambio: nuevo horario y nuevo tiempo

Efemérides del 27 de octubre de 2025: Amy Winehouse publica su álbum Back to Black

Efemérides del 27 de octubre de 2025: ¿Qué pasó tal día como hoy?

Publicidad