Miles de personas salen a las calles de Valencia a grito de "Mazón, dimisión" con motivo del aniversario de la Dana

Se trata de la duodécima manifestación para exigir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la Dana del 29 de octubre. Miles de personas han vuelto a tomar las calles de Valencia, en una protesta encabezada por familiares de las 229 víctimas mortales que ha comenzado a las 18:30 horas de este sábado en la plaza de San Agustín. "Mazón, dimisión" y "El president a Picassent" (en alusión a la cárcel valenciana) se ha escuchado entre los manifestantes.

La marcha, acompañada por tres tractores, culmina un año de movilizaciones mensuales impulsadas por más de 200 entidades sociales, cívicas y sindicales, que acusan al presidente valenciano de una "negligente gestión" de la catástrofe. Los manifestantes recorrerán el centro de la ciudad hasta las inmediaciones del Palau de la Generalitat, donde denunciarán que doce meses después "no se han depurado responsabilidades ni mejorado los protocolos de emergencia".

"Mazón culpable, Feijóo miserable"

Esta tarde se sigue respirando la rabia y la memoria en las calles valencianas. Los manifestantes han exhibido carteles cargados de indignación con mensajes como "Mazón culpable, Feijóo miserable", "No teniu cor ni paraula" o "La vostra incompetència acaba amb les nostres vides".

Otros carteles mostraban fotos de familiares fallecidos con los lemas "Justicia" y "Estamos aquí por vosotros", mientras que muchos llevaban camisetas con la frase "20:11 ni oblit ni perdó", en referencia a la hora en que sonó la alerta ES-Alert aquella tarde del 29 de octubre.

También se han podido ver muñecos de Mazón y de la vicepresidenta Susana Camarero con las manos manchadas de sangre, y pancartas con lemas como "Mazón vas a llorar lágrimas de barro" o "Visca València lliure de fang i d’eixos merdes".

Las víctimas reclaman "verdad, justicia y memoria"

La presidenta de la Associació de Víctimes de la Dana 29 d’Octubre, Mariló Gradolí, ha denunciado al inicio de la manifestación que a día de hoy "continuamos sin saber qué estaba haciendo Carlos Mazón" y ha subrayado que las familias "siguen reclamando verdad por todas las víctimas" y "por las personas que aquel día lo pasaron mal". "Necesitamos una justicia política y social. La memoria también es reivindicación", ha afirmado.

Por su parte, Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, ha asegurado que "no reconocen ni legitiman" a Mazón como presidente porque "el día 29 no estuvo donde por cargo le correspondía". "No solo pedimos la dimisión, también la prisión. Que cumpla tantos años como vidas ha segado", ha declarado emocionada.

Entre los testimonios más duros, Toñi García, que perdió a su marido y a su hija en la riada, ha acusado a Mazón de "negligencia e incompetencia" y ha lamentado que "mientras su pueblo se ahogaba, él estaba con una alerta roja comiendo en un restaurante de lujo con una periodista y acudió al Cecopi tarde". "Toda Europa y toda España sabe que es inaceptable e inasumible que un presidente de la Generalitat siga en su puesto de trabajo cuando más del 80 de su pueblo valenciano no lo quiere; quiere su dimisión y se lo está reclamando y ha tenido que salir la ciudadanía a la calle para reclamarlo", ha denunciado.

Homenaje a las 229 víctimas

Esta mañana, el Teatro Olympia de Valencia se ha llenado de emoción, música y memoria en el homenaje organizado por l'Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre. Decenas de familiares y vecinos han recordado a las 229 personas fallecidas con poemas, cartas y canciones, mientras en el escenario se proyectaban sus nombres y fotografías de los municipios arrasados por la riada.

El acto ha culminado con un gran gesto simbólico: los asistentes depositando escobas, botas y cubos manchados de barro, los mismos utensilios que usaron durante los días posteriores a la tragedia. Los representantes de las asociaciones (Christian Lesaec, Mariló Gradolí y Rosa Álvarez) han subido al escenario entre aplausos y lágrimas, sosteniendo una pancarta con el mensaje: "I ara tots alcem la veu per qui ja no pot alçar-la" (Y ahora todos alzamos la voz por quien ya no puede hacerlo).

Por último, el público ha coreado "Mazón, dimisión", en el cierre de un acto que no sólo buscaba recordar a las víctimas y la tragedia que sacudió Valencia hace un año, sino que también exige que se reconozcan responsabilidades y acción por parte de su gobierno.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.