sociedad
Sucesos

Violencia machista

Apuñalan en el cuello a una mujer en Cantillana en un presunto ataque machista

La Guardia Civil busca al presunto agresor, mientras la víctima permanece fuera de peligro en Sevilla

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil

Imagen de archivo de un coche de la Guardia CivilEuropa Press

Ángel Granero
Una mujer de 46 años ha resultado herida tras recibir una puñalada en el cuello presuntamente propinada por su expareja en Cantillana (Sevilla). El suceso ocurrió la tarde de este martes, según han informado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, y podría tratarse de un caso de violencia de género.

El aviso llegó a los Servicios de Emergencias 112 alrededor de las 19:15 horas, alertando de un posible intento de asesinato en la calle Nuestro Padre de Jesús, frente al Ayuntamiento de la localidad. De inmediato, la víctima fue trasladada en helicóptero al Hospital Virgen Macarena de Sevilla, donde se encuentra estable y fuera de peligro.

El presunto agresor, de 46 años y de nacionalidad colombiana, mantiene una orden de alejamiento vigente desde junio pasado por denuncias previas de la víctima. Hasta el momento, la Guardia Civil y la Policía Local mantienen un amplio operativo para localizar al hombre, que aún no ha sido detenido.

Las primeras investigaciones apuntan a que el atacante utilizó un arma blanca, que todavía no ha sido localizada. La intervención rápida de los servicios de emergencia y la coordinación policial han sido clave para garantizar la atención inmediata de la víctima y asegurar la zona.

Otro crimen machista en Sevilla

La Policía Nacional detuvo hace unos días a un hombre tras el hallazgo del cadáver de una mujer de 47 años en una vivienda del barrio de Valdezorras, al norte de Sevilla, cerca del aeropuerto. El aviso lo dio el propio compañero de la víctima, y al llegar los servicios de emergencia, encontraron el cuerpo con signos de violencia.

Según la nota oficial de la Policía, tras comprobar el fallecimiento, los agentes procedieron a la detención del hombre. El Ministerio de Igualdad ha confirmado que la muerte de la mujer se trata de un crimen machista. La víctima era ciudadana española, no tenía hijos menores de edad y, según el Ministerio, no constaban denuncias previas contra el presunto agresor. El detenido es un hombre español de 45 años, con quien mantenía una relación sentimental, aunque no convivían.

