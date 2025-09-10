Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Prohíben el velo islámico en un centro educativo de Logroño: "Un tipo de caza religiosa hacia los musulmanes"

Esta prohibición lo consideran como un ataque a la libertad de culto hacia las personas matriculadas en el centro que practican el islam.

Irene Rodríguez
"Yo decido llevar velo, el pañuelo o decido no llevarlo, no me está obligando nadie. Entonces, ¿por qué me deberíais vosotros de obligar a quitármelo?". Es la pregunta que se hace una de las alumnas que lleva velo en un instituto de Logroño, donde se ha abierto un debate después de que el centro decidiera prohibir cubrirse la cabeza en clase.

La polémica ha estallado esta semana cuando dos alumnas acudieron con velo islámico y "le dijeron que se quitara el yihab", subraya una de las alumnas del centro. Según el centro, estas fueron avisadas de que, de acuerdo con la norma vigente, ya no podían llevarlo dentro del instituto.

Sin embargo, sí lo era. El centro educativo recuerda que informó a las familias el curso pasado y que la prohibición forma parte del reglamento interno. Otra alumna ha explicado que "en septiembre ya nadie se podía poner el velo, pero no pensé que fuera a ser tan serio".

Varias jóvenes han expresado su descontento. Una chica defendía su derecho a elegir: "Todos somos libres de practicar nuestras religiones y expresarnos libremente, ¿no?". En cambio, otra alumna veía la cuestión de forma diferente al considerar que "no es lo mismo llevar una gorra que lo que están usando, es una cosa religiosa".

Las críticas no han tardado en llegar. Para Ghulam Plaza, de la Asociación Mundo Inmigrante: , la medida parece dirigida solo a un colectivo concreto. "Se ve que es un ataque directamente a las personas musulmanas, porque si se pusieran serios con ese tema tampoco pasarían las personas que llevan la cruz", señalaba.

La dirección del instituto insiste en que no se trata de un ataque personal, sino de una medida educativa. Según han explicado, cubrirse la cabeza puede facilitar el uso de auriculares durante los exámenes. En todo caso, afirman que la norma se comunicó a tiempo y que responde a criterios fijados por el propio reglamento.

¿Ataque al islam?

Distintas asociaciones musulmanas han criticado duramente la medida. Desde la Asociación Mundo Inmigrante, su portavoz Ghulam Plaza fue tajante al afirmar que "este tipo de caza religiosa hacia los musulmanes". Para estas entidades, la prohibición supone un ataque a la libertad de culto hacia las alumnas que practican el islam.

En La Rioja, como en otras comunidades autónomas, cada colegio o instituto establece sus normas de convivencia internas. Pero para las alumnas afectadas, se trata simplemente de decidir sobre su propia identidad. "No me está obligando nadie a llevarlo, es mi decisión", insistía una joven.

