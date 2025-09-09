Noticias de hoy, martes 9 de septiembre de 2025

El ataque a la flotilla de Gaza, la orden de Israel de evacuar la ciudad de Gaza, o las alertas por temporal, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, martes 9 de septiembre de 2025.

Ataque a la flotilla de Gaza

Uno de los buques de la Flotilla Sumud, atracada en el puerto tunecino de Sidi Bou Said, ha denunciado haber sufrido un ataque por un dron este martes. Lo han confirmado tripulantes de la embarcación. "La Flotilla Global Sumud (GSF) confirma que una de sus embarcaciones principales, conocida como el 'Barco Familiar', que transportaba a miembros del Comité Directivo de la GSF, fue impactada por lo que se sospecha es un dron", han señalado en su cuenta de 'X'.

Israel ordena evacuar Gaza

En la madrugada de este martes, el portavoz del Ejército israelí, Avichay Adraee, ha instado a los gazatíes a evacuar toda la ciudad de Gaza. "A todos los residentes de la ciudad de Gaza y a quienes se encuentran en todos sus barrios, desde la Ciudad Vieja y Tafah al este, hasta el mar al oeste", ha anunciado en su cuenta de 'X'.

Alertas por temporal en España

Preocupa la situación en diferentes zonas del país debido a las alertas por lluvias. La zona de la Vega Baja de Alicante es la zona más afectada por el momento. Hasta allí se ha desplazado el presidente Carlos Mazón en las últimas horas. Las rachas de viento han superado los 100 km por hora. Hay árboles caídos, cortes de luz y se han suspendido las clases nada más empezar el curso.

