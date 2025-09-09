Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, martes 9 de septiembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 9 de septiembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

El ataque a la flotilla de Gaza, la orden de Israel de evacuar la ciudad de Gaza, o las alertas por temporal, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, martes 9 de septiembre de 2025.

Ataque a la flotilla de Gaza

Uno de los buques de la Flotilla Sumud, atracada en el puerto tunecino de Sidi Bou Said, ha denunciado haber sufrido un ataque por un dron este martes. Lo han confirmado tripulantes de la embarcación. "La Flotilla Global Sumud (GSF) confirma que una de sus embarcaciones principales, conocida como el 'Barco Familiar', que transportaba a miembros del Comité Directivo de la GSF, fue impactada por lo que se sospecha es un dron", han señalado en su cuenta de 'X'.

Israel ordena evacuar Gaza

En la madrugada de este martes, el portavoz del Ejército israelí, Avichay Adraee, ha instado a los gazatíes a evacuar toda la ciudad de Gaza. "A todos los residentes de la ciudad de Gaza y a quienes se encuentran en todos sus barrios, desde la Ciudad Vieja y Tafah al este, hasta el mar al oeste", ha anunciado en su cuenta de 'X'.

Alertas por temporal en España

Preocupa la situación en diferentes zonas del país debido a las alertas por lluvias. La zona de la Vega Baja de Alicante es la zona más afectada por el momento. Hasta allí se ha desplazado el presidente Carlos Mazón en las últimas horas. Las rachas de viento han superado los 100 km por hora. Hay árboles caídos, cortes de luz y se han suspendido las clases nada más empezar el curso.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Ocho millones de alumnos vuelven al cole: ¿qué cambia en el nuevo curso?

¿Qué es la belleza? Los expertos matizan: "No hay unos cánones concretos"

Efemérides del 9 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 9 de septiembre?

El hombre que mató a su inquilina a puñaladas y convivió con su cadáver casi un mes se declara culpable: "Me hizo la vida imposible"

Detenido un guardia civil en Oliva (Valencia) por la agresión a una mujer esposada

La inteligencia artificial en las aulas: entre el avance y el riesgo de generar 'pereza mental'

Un estudio advierte de que el impacto de la IA en la educación depende del uso que se le dé: puede reducir desigualdades y personalizar el aprendizaje, pero también fomentar la dependencia tecnológica.

Cinco niños resucitan el colegio de Cubillos tras 17 años cerrado: "Es un pequeño milagro"

El colegio dejó de funcionar hace 17 años por falta de alumnos, pero este curso que acaba de empezar ha logrado el número mínimo de niños para volver a impartir clase.

Fin al 'falso mecánico' en Parla: la Policía Nacional desarticula al grupo criminal especializado en esta estafa

La viral denuncia de dos niños que critican la contaminación por toallitas en una playa de Tenerife: "Da vergüenza"

Muere un vecino de Ubrique corneado por un toro durante el festejo del Gayumbo

