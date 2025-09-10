Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Alertan que Khaley Rodríguez Gómez, una menor de 4 años que desapareció en Madrid, sigue secuestrada en Egipto

La asociación SOS Desaparecidos, comunica que la desaparecida mide 1,10, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño claro y los ojos marrones con tonos verdes.

Imagen de la desaparecida

Adrián Ballesteros
Khaley Rodríguez Gómez desapareció el 25 de julio de 2022 en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. La niña, de tan solo 4 años, vivía en Torrejón junto a su madre Alba Marina Rodríguez y su padre Ahmed, de nacionalidad egipcia. A día de hoy la menor se encuentra en Egipto retenida por su padre, contra la voluntad de su madre.

La asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta para solicitar la ayuda ciudadana en la búsqueda de Khaley y conseguir que vuelva a casa junto a su madre, la cual teme declarar debido al miedo a las agresiones de su expareja.

Cabe recalcar que Ahmed pese a ser el padre biológico de la menor, nunca la reconoció como hija.

Situación de la menor

Según comunico Alba Marina, madre de la niña, hace un tiempo un familiar de su expareja le contó que se había apalabrado un matrimonio de conveniencia para la menor con otro niño de nueve años. Una boda que, si nada cambia, se celebrará cuando el niño cumpla 15 años.

Desde SOS Desaparecidos han decido hacerse cargo de la defensa jurídica de Alba Marina, pero solicita la colaboración ciudadana para encontrar antes a al menor y evitar que su vida sea utilizada como moneda de cambio.

Descripción de la menor

Khaley es una niña de 4 años, de complexión delgada, altura de 1,10, pelo castaño claro y ojos marrones con toques verdes. Se la vio por última vez en el aeropuerto madrileño de Barajas. Se ruega a la población que cualquiera que tenga información de su paradero se comunique con la asociación, ya que cada minuto cuenta.

