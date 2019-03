Más de 70.000 estudiantes buscan un puesto de trabajo en el País Vasco

Hay muchos nervios, llevan meses preparándose y es su gran oportunidad. Llegan ilusionados al BEC de Barakaldo, saben que es la oportunidad de cambiar sus vidas. Este fin de semana, más de 70.000 estudiantes optan a 2.000 plazas en sanidad y educacion.

Algunos ni siquiera han podido dormir, después de meses de estudio ha llegado el momento de la verdad, "Sacar plaza fija es una suerte hoy en dia. He dado muchas vueltas, he pensado mucho... pero al final te das cuentas de que no sirve de nada".

Son dos horas de máxima concentración, la presión no es dificil de soportar. La familia, siempre al pie del cañon, lo sabe bien, "He venido a apoyar a mi hija, es la segunda vez que se presenta, la última vez se quedó en blanco y no queremos que vuelva a pasar"

Una vez finalizada la prueba, las sensaciones son muy distintas, los más afortunados han dado un paso más hacia un futuro mejor.