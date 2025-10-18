Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Una oleada de robos indigna a los comerciantes y hosteleros del barrio bilbaíno de Rekalde

Solo el pasado jueves se contabilizaron al menos tres robos, uno en una cafetería y dos en sendos comercios de mascotas.

Gonzalo Masip
Publicado:

En apenas unos segundos, un ladrón entra en la Cafetería Xodó, situada en unas galerías de Rekalde, arranca la caja registradora y escapa con un botín de 400 euros. La imagen la capta una cámara de videovigilancia. Rafaela Nepomuceno, una de las propietarias del local, sospecha que era alguien que ya había estado por allí dado que sabía muy bien adonde iba en la oscuridad.

En la tienda de mascotas Facedog otro amigo de lo ajeno aprovecha un descuido para llevarse dos huchas. Izaskun Calvo, encargada del comercio, se lamenta de que eran benéficas y que llevaban colocadas ahí todo el año por lo que estaban muy llenas.

A Fernando Guillén, del Bar Tobogán, le entraron dentro a través de una pequeña ventana situada a unos cinco metros de altura. Nos muestra unas fotografías de la escalera utilizada por los cacos. “Tres veces me han robado este año”, se queja.

Los robos en este barrio de Bilbao se repiten una y otra vez. También los ha sufrido Pastora Reyes de la frutería Pino. Para el perjuicio del asalto alcanzó los 3.000 euros.

Y los comerciantes y hosteleros sienten impotencia. Yolanda Mateos, secretaria de la Asociación de Comerciantes Bihotzean, comenta que uno no puede evitar cerrar la persiana con la inquietud de si te entrarán o no esa noche. Rafaela añade que para un negocio pequeño, de barrio, los robos les hacen mucho daño. Fernando comenta que son otra cosa añadida al agobio de abrir todos los días para sacar adelante tu bar y asegura que uno se siente desamparado ante los robos.

Piden al Ayuntamiento que haga algo. Izaskun y Rafaela piden que se ponga más protección. Que se vigile más el barrio. Yolanda, por su parte, que cuando llamen a la policía tarden menos en venir. Tanto es así que Marta Vieitez, de la peluquería canina Txapoteando Felices, nos asegura que al final le da miedo quedarse sola en su local.

Todos desean que los ladrones no vuelvan a aparecer por sus negocios.

