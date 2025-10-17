Entre rumores y viñedos, la boda de la hija de Antonio Banderas llena Valladolid de estrellas

Como si se metiera una vez más en el papel de El Zorro, Antonio Banderas está consiguiendo escabullirse de las miradas de los curiosos desde que el miércoles llegara a Valladolid a ultimar los preparativos de la boda de su hija Stella del Carmen. Nadie ha conseguido ver ni al actor ni al resto de los invitados que ya se encuentran en Valladolid.

La novia y su prometido han elegido una exclusiva bodega de la Ribera del Duero para sellar su matrimonio en una ceremonia que estará plagada de estrellas internacionales, con unos 200 invitados previstos. Y es en la exclusiva lista de nombres de quienes estarán en la boda donde más especulaciones se están produciendo entre los vecinos. Los rumores son incesantes, pero ninguna confirmación: desde el cantante de Coldplay, Chris Martin, hasta las hijas del expresidente norteamericano, Barack Obama.

Son varios los pueblos de la zona que viven con expectación el enlace de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith. Los vecinos de Sardón de Duero, Quintanilla de Onésimo, Valbuena de Duero y San Bernardo llevan días al acecho de alguna cara famosa, sin demasiado éxito por el momento. Los invitados que han ido llegando en las últimas horas no se han dejado ver apenas. Únicamente una de las profesoras de un colegio cercano cuenta que ha conseguido distinguir de lejos a Melanie Griffith mientras se bajaba de su coche con un vestido en la mano.

Fin de semana de celebración

Dos días durarán las celebraciones; el viernes la preboda tendrá lugar en el hotel balneario del monasterio de Valbuena. Al día siguiente la atención se centrará en la finca de la bodega Abadía Retuerta, un antiguo monasterio románico del siglo XII en el que durante los últimos días se ha trabajado sin descanso para ultimar los preparativos del enlace. Se trata de una exclusiva finca completamente blindada a ojos de los curiosos para preservar la intimidad de los novios, familiares e invitados.

"No creo que nadie haya visto nada. Aquí viene mucha gente famosa, desde futbolistas a jeques y empresarios, y nadie se entera", explica José Antonio Matesanz, alcalde de Sardón de Duero, el municipio donde se ubica la bodega en la que se celebrará el sábado el enlace nupcial. "Sí hemos visto algún Ferrari por la zona que imaginamos que será de alguno de los invitados".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.