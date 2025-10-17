Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Boda

Entre rumores y viñedos, la boda de la hija de Antonio Banderas llena Valladolid de estrellas

Expectación entre los vecinos de Valladolid. Dicen que están deseando ver a personajes famosos pero saben que no va a ser fácil. Hay mucha seguridad.

Vecino de Valladolid

Expectación entre los vecinos de Valladolid por la boda de la hija de Antonio Banderas | Antena 3 Noticias

Publicidad

Como si se metiera una vez más en el papel de El Zorro, Antonio Banderas está consiguiendo escabullirse de las miradas de los curiosos desde que el miércoles llegara a Valladolid a ultimar los preparativos de la boda de su hija Stella del Carmen. Nadie ha conseguido ver ni al actor ni al resto de los invitados que ya se encuentran en Valladolid.

La novia y su prometido han elegido una exclusiva bodega de la Ribera del Duero para sellar su matrimonio en una ceremonia que estará plagada de estrellas internacionales, con unos 200 invitados previstos. Y es en la exclusiva lista de nombres de quienes estarán en la boda donde más especulaciones se están produciendo entre los vecinos. Los rumores son incesantes, pero ninguna confirmación: desde el cantante de Coldplay, Chris Martin, hasta las hijas del expresidente norteamericano, Barack Obama.

Son varios los pueblos de la zona que viven con expectación el enlace de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith. Los vecinos de Sardón de Duero, Quintanilla de Onésimo, Valbuena de Duero y San Bernardo llevan días al acecho de alguna cara famosa, sin demasiado éxito por el momento. Los invitados que han ido llegando en las últimas horas no se han dejado ver apenas. Únicamente una de las profesoras de un colegio cercano cuenta que ha conseguido distinguir de lejos a Melanie Griffith mientras se bajaba de su coche con un vestido en la mano.

Fin de semana de celebración

Dos días durarán las celebraciones; el viernes la preboda tendrá lugar en el hotel balneario del monasterio de Valbuena. Al día siguiente la atención se centrará en la finca de la bodega Abadía Retuerta, un antiguo monasterio románico del siglo XII en el que durante los últimos días se ha trabajado sin descanso para ultimar los preparativos del enlace. Se trata de una exclusiva finca completamente blindada a ojos de los curiosos para preservar la intimidad de los novios, familiares e invitados.

"No creo que nadie haya visto nada. Aquí viene mucha gente famosa, desde futbolistas a jeques y empresarios, y nadie se entera", explica José Antonio Matesanz, alcalde de Sardón de Duero, el municipio donde se ubica la bodega en la que se celebrará el sábado el enlace nupcial. "Sí hemos visto algún Ferrari por la zona que imaginamos que será de alguno de los invitados".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

El testimonio de una exalumna del colegio de Sevilla que también sufrió acoso: "He llegado a jugar con hormigas porque a nadie más"

Fachada colegio

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

4 detenidos y 200 investigados por empadronar a 600 inmigrantes de forma ilegal en Talavera de la Reina

Diez detenidos de una red criminal de estafadores

Diez detenidos de una red criminal que estafó más de un millón de euros en una macrooperación policial en Tenerife y Barcelona

Muñoz Machado, director de la RAE.

Todas las Academias de la Lengua Española respaldan a Muñoz Machado, director de la RAE, y destacan su "firme liderazgo intelectual"

Fachada colegio
Acoso escolar

El testimonio de una exalumna del colegio de Sevilla que también sufrió acoso: "He llegado a jugar con hormigas porque a nadie más"

Vecino de Valladolid
Boda

Entre rumores y viñedos, la boda de la hija de Antonio Banderas llena Valladolid de estrellas

Pintada en una fachada de Canet de Mar
Juicio Canet

A juicio los tuiteros acusados de acosar a la familia de Canet que pidió la aplicación del 25% de castellano en su escuela

La Fiscalía solicita dos años de prisión por un delito contra la integridad moral mientras que la familia eleva la petición a seis años.

Una paciente que ha probado el fármaco
Cáncer de mama

Un fármaco con sello español aumenta la supervivencia de pacientes con un determinado cáncer de mama

Dos años de tratamiento que se aplican después de que la paciente haya sido sometida a cirugía o quimioterapia, que logra que estas pacientes sigan vivas

La familia de la joven

La familia de la niña que se quitó la vida en Sevilla había denunciado el acoso dos veces: "Nadie hizo nada"

Policía Nacional y Guardia Civil buscan a los autores del atraco a mano armada en un establecimiento de Toledo

Libertad provisional para el hijo de la mujer hallada muerta en su domicilio de Palma en extrañas circunstancias

Infracciones a vista de dron: un vídeo alera sobre las distracciones al volante más impactantes

Infracciones a vista de dron: un vídeo alera sobre las distracciones al volante más impactantes

Publicidad