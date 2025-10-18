Cae una red criminal que obligaba a ocho mujeres a prostituirse en Oviedo

Agentes de la Policía Nacional, en una operación que ha contado con la colaboración de Interpol y la Policía Nacional de Colombia, han desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. En concreto, han conseguido liberar a ocho mujeres que estaban siendo prostituidas en pisos ubicados en la ciudad de Oviedo.

Las víctimas fueron captadas en países sudamericanos mediante falsas promesas de trabajo en España. Según la Policía Nacional, las mujeres adquirían una deuda de 6.000 euros y debían saldarla ejerciendo la prostitución con disponibilidad de las 24 horas del día, siete días a la semana.

Por el momento, hay cinco personas detenidas en Madrid y en Oviedo. Entre los detenidos, se encuentra la cabecilla de la organización, que ya ha ingresado en prisión provisional.

Les quitaba el pasaporte a sus mujeres y les alojaba en pisos utilizados como prostíbulos

Esta investigación se inició en marzo de este mismo año, cuando dos testigos declararon haber sido víctimas de explotación sexual. Para los agentes, estos dos testimonios fueron fundamentales para descubrir una red asentada en Madrid y Oviedo que captaba a mujeres en su país de origen mediante engaño y promesas laborales falsas.

Una vez reclutadas, la organización criminal se encargaba de facilitar toda la logística necesaria para el traslado a España, incluyendo la tramitación de pasaportes y billetes de avión. A su llegada, las mujeres eran informadas de que "habían contraído una deuda" de en torno a 6.000 euros, que debían saldar a través de la prostitución.

Cuando llegaban a España, alojaban a las víctimas en varios pisos utilizados como prostíbulos ubicados en la ciudad de Oviedo. También a su llegada, los integrantes de la red les quitaban los pasaportes como medida de coerción.

Tenían que estar disponibles durante todo el día y no podían rechazar a ningún cliente

Las condiciones eran abusivas. En este caso, las mujeres tenían que estar disponibles las 24 horas del días, los siete días de la semana y no tenían posibilidad de rechazar a ningún cliente. Por cada servicio sexual, estaban obligadas a entregar el 50% de la ganancia a la persona que actuaba como su captadora.

Asimismo, las víctimas tenían que pagar 380 euros semanales en concepto de alquiler de la habitación y pagar tarifas adicionales por las sesiones fotográficas para promocionarse en plataformas digitales.

Su libertad de movimiento era inexistente ya que solo podían salir de su domicilio en momentos concretos bajo supervisión y solo para realizar compras básicas en comercios cercanos.

En algunos casos, varios clientes solicitaban consumo de cocaína durante los servicios. En este caso, y para conseguir la cocaína, las víctimas contactaban con la cabecilla del grupo, que coordinaba la entrega de la droga.

