Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Sociedad

Canceladas varias ferias agrarias en Girona por la dermatosis nodular

Se detectó por primera vez hace unas semanas en España y ya hay una treintena de certificados de exportación bloqueados por una veintena de países.

El 'covid de las vacas' lleva a la &quot;ruina&quot; a los ganaderos

El 'covid de las vacas' lleva a la "ruina" a los ganaderosEl 'covid de las vacas' lleva a la "ruina" a los ganaderos

Publicidad

Tania Taboada
Publicado:

La dermatosis nodular contagiosa, que afecta al ganado bovino, está pasando factura en las ferias agrarias de las comarcas de Girona.

Tras la cancelación de la feria de Vilobí d’Onyar, que estaba prevista para este fin de semana, la tradicional Fira de Sant Lluc de Olot se celebra estos días sin presencia de animales. "¡Todo el mundo que viene dice: 'la feria es más triste'!", asegura a El Periódico Carme Plana, productora de Can Rovira de Batet de la Serra.

En lugar de los animales, el Ayuntamiento ha instalado una zona de juegos infantiles y también ha colgado carteles informando sobre la enfermedad.

Por motivos de seguridad, este año no se ha podido realizar la exposición de ganado, aunque el certamen mantiene buena parte de las actividades habituales, como el mercado de productos de proximidad o las muestras de artesanía.

Certificados de exportación bloqueados

La dermatosis nodular se detectó por primera vez hace pocas semanas en España y ya hay una treintena de certificados de exportación bloqueados por una veintena de países, entre ellos Argentina, Marruecos, Brasil, China, Canadá o Reino Unido.

En concreto, se han bloqueado envíos de semen de bovino, bovinos para reproducción, engorde o sacrificio, bovinos de lidia para sacrificio, embriones, cueros y pieles, incluso tripas artificiales a partir de colágeno bovino y algunos productos lácteos.

Gran impacto económico

La dermatosis nodular contagiosa es una enfermedad vírica, sin repercusión para la sanidad humana, pero puede tener un gran impacto económico para los productores de vacuno por las trabajas comerciales y porque causa en el ganado una reducción temporal en la producción de leche, afecta la fertilidad y, ocasionalmente, provoca la muerte.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Las consecuencias de la DANA se cronifican: continúan las colas de reparto de alimentos un año después

Alimentos Valencia

Publicidad

Sociedad

El 'covid de las vacas' lleva a la "ruina" a los ganaderos

Canceladas varias ferias agrarias en Girona por la dermatosis nodular

Desembarcan a 52 migrantes subsaharianos que iban en una neumática en Lanzarote

Desembarcan a 52 migrantes subsaharianos que iban en una neumática en Lanzarote

Alimentos Valencia

Las consecuencias de la DANA se cronifican: continúan las colas de reparto de alimentos un año después

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Suceso

Matan a tiros a un hombre en Dos Hermanas, Sevilla

Robos
Robos

Una oleada de robos indigna a los comerciantes y hosteleros del barrio bilbaíno de Rekalde

Intenta colarse en la boda de la hija de Antonio Banderas para pedirle que dirija 'La pasión de Cristo' versión "castellana"
Boda Stella Banderas

Intenta colarse en la boda de la hija de Antonio Banderas para pedirle que dirija 'La pasión de Cristo' versión "castellana"

El hombre de 66 años intentó entregarle una carta en la que le pedía elaborar una película similar a 'La pasión de Cristo'.

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025
NOTICIAS HOY

Noticias de hoy, sábado 18 de octubre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 18 de octubre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Imagen de Abadía Retuerta LeDomaine y de Stella del Carmen Banderas junto a su padre, Antonio Banderas

Más de 250 invitados, móviles prohibidos y actuaciones en directo: así es la boda de Stella Banderas en un monasterio de Valladolid

Captura de pantalla del vídeo.

Cae una red criminal que obligaba a ocho mujeres a prostituirse en Oviedo

Caserío donde vivía la mujer

Detenido el hombre que encerró a su madre enferma en una casa entre basura y animales muertos en Bilbao

Publicidad