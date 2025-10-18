Canceladas varias ferias agrarias en Girona por la dermatosis nodular

La dermatosis nodular contagiosa, que afecta al ganado bovino, está pasando factura en las ferias agrarias de las comarcas de Girona.

Tras la cancelación de la feria de Vilobí d’Onyar, que estaba prevista para este fin de semana, la tradicional Fira de Sant Lluc de Olot se celebra estos días sin presencia de animales. "¡Todo el mundo que viene dice: 'la feria es más triste'!", asegura a El Periódico Carme Plana, productora de Can Rovira de Batet de la Serra.

En lugar de los animales, el Ayuntamiento ha instalado una zona de juegos infantiles y también ha colgado carteles informando sobre la enfermedad.

Por motivos de seguridad, este año no se ha podido realizar la exposición de ganado, aunque el certamen mantiene buena parte de las actividades habituales, como el mercado de productos de proximidad o las muestras de artesanía.

Certificados de exportación bloqueados

La dermatosis nodular se detectó por primera vez hace pocas semanas en España y ya hay una treintena de certificados de exportación bloqueados por una veintena de países, entre ellos Argentina, Marruecos, Brasil, China, Canadá o Reino Unido.

En concreto, se han bloqueado envíos de semen de bovino, bovinos para reproducción, engorde o sacrificio, bovinos de lidia para sacrificio, embriones, cueros y pieles, incluso tripas artificiales a partir de colágeno bovino y algunos productos lácteos.

Gran impacto económico

La dermatosis nodular contagiosa es una enfermedad vírica, sin repercusión para la sanidad humana, pero puede tener un gran impacto económico para los productores de vacuno por las trabajas comerciales y porque causa en el ganado una reducción temporal en la producción de leche, afecta la fertilidad y, ocasionalmente, provoca la muerte.

