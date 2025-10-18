Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Matan a tiros a un hombre en Dos Hermanas, Sevilla

El suceso ha tenido lugar sobre las 15:00 horas de esta tarde.

Imagen de archivo de un coche de la Polic&iacute;a Nacional

Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalPolicía Nacional

Tania Taboada
Publicado:

Un hombre ha fallecido esta tarde en Dos Hermanas, Sevilla, al recibir al menos un disparo de un arma de fuego, según han confirmado al Diario de Sevilla fuentes policiales.

El suceso ha ocurrido sobre las tres de la tarde de este sábado en la calle Real de Utrera de la mencionada localidad, donde la víctima fue tiroteada. Por el momento se desconocen las causas de este suceso.

Es concretamente el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional el que se ha hecho cargo de la investigación para tratar de esclarecer las circunstancias que rodean este crimen y proceder a la detención del presunto autor o autores.

Concentración en Zarautz, Gipuzkoa

Este sábado, decenas de mujeres se han concentrado en Bilbao en repulsa del asesinato machista de una mujer en Zarautz (Gipuzkoa) el pasado miércoles y han denunciado "el abandono" de las instituciones a las víctimas de la violencia machista.

Una mujer de 53 años fue asesinada en Zarautz y la Ertzaintza arrestó a un hombre de 47 años, que tiene denuncias previas por violencia de género de parejas anteriores, como presunto autor del crimen.

Convocadas por la Marcha Mundial de las Mujeres en Euskal Herria, la en protesta en Bilbao se ha desarrollado ante el Teatro Arriaga para expresar su rechazo a "toda violencia contra las mujeres y también para denunciar la violencia institucional" hacia las víctimas que "no reciben el apoyo que necesitan", han manifestado.

