Noticias de hoy, viernes 17 de octubre de 2025

El fracaso de la OPA, el ataque de EEUU a un barco cerca de Venezuela o la reunión entre Zelenski y Trump, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, viernes 17 de octubre de 2025.

El fracaso de la OPA

La oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell fracasa al ser aceptada solo por el 25,33% de las acciones (1.272.671.801 de acciones), cuando necesitaba alcanzar el 50% del capital social.

EEUU bombardea un barco

El Ejército de Estados Unidos ha ejecutado este jueves un nuevo ataque contra una embarcación en aguas del Caribe, próxima a las costas de Venezuela. Fuentes oficiales citadas por medios estadounidenses sitúan la operación bajo mando del Comando Sur y la enmarcan en la campaña contra rutas marítimas de narcotráfico.

Reunión en la Casa Blanca

El líder estadounidense se reune este viernes con Volodimir Zelenski en la Casa Blanca para tratar de dar pasos hacia adelante en el fin de la guerra, algo que también piden desde Moscú.

