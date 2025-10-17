Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, viernes 17 de octubre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 17 de octubre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, viernes 17 de octubre de 2025

El fracaso de la OPA, el ataque de EEUU a un barco cerca de Venezuela o la reunión entre Zelenski y Trump, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, viernes 17 de octubre de 2025.

El fracaso de la OPA

La oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell fracasa al ser aceptada solo por el 25,33% de las acciones (1.272.671.801 de acciones), cuando necesitaba alcanzar el 50% del capital social.

EEUU bombardea un barco

El Ejército de Estados Unidos ha ejecutado este jueves un nuevo ataque contra una embarcación en aguas del Caribe, próxima a las costas de Venezuela. Fuentes oficiales citadas por medios estadounidenses sitúan la operación bajo mando del Comando Sur y la enmarcan en la campaña contra rutas marítimas de narcotráfico.

Reunión en la Casa Blanca

El líder estadounidense se reune este viernes con Volodimir Zelenski en la Casa Blanca para tratar de dar pasos hacia adelante en el fin de la guerra, algo que también piden desde Moscú.

Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid

Efemérides de hoy 17 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 17 de octubre?

Erupción del volcán Tajogaite en 2021 en La Palma, Islas Canarias, 2021
DESATRES NATURALES

"Salvar vidas no basta", las lecciones que dejan los desastres naturales en España

Choque entre un autobús y un coche en Gran Canaria
Gran Canaria

Muere un expolicía y 16 personas resultan heridas en un accidente entre un autobús y un coche en Gran Canaria

Recordatorios en memoria de la joven de 14 años precipitada en Sevilla este miércoles.
SEVILLA

El colegio sevillano donde iba la menor que se suicidó no activó el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional informa de que el colegio de Sevilla en el que se encontraba la joven de 14 años que se precipitó desde un balcón no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, como exige la ley.

Un repartidor salva la vida de un conductor que estaba convulsionando
Valladolid

Un repartidor salva la vida a un conductor que estaba convulsionando: “Ese día me salió todo bien”

Luis Antonio vio cómo perdía el control del vehículo y chocaba contra la cuneta en Medina de Rioseco (Valladolid). Se bajó de su furgoneta, acudió en su auxilio y consiguió reanimarlo.

Imagen de archivo de Remedios Sánchez Sánchez

Radiografía de una asesina en serie, 'la mataviejas' vuelve a intentar el crimen perfecto en A Coruña

El cuadro extraviado de Picasso

El misterio del Picasso perdido: desaparece una obra valorada en 600.000 euros durante su traslado a Granada

Una anciana

Una mujer de 80 años denuncia haber sido drogada y robada en pleno centro de Huelva: "Un secuestro en toda regla"

