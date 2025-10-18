Detenido el hombre que encerró a su madre enferma en una casa entre basura y animales muertos en Bilbao

La Ertzaintza ha detenido en Bilbao a un hombre de 60 años acusado de encerrar a su madre enferma en condiciones deplorables en una vivienda situada en la subida del monte Pagasarri, en el barrio de San Justo. Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a EFE, se le imputan delitos de malos tratos habituales en el ámbito familiar, detención ilegal, abandono de familia y maltrato animal.

El aviso llegó el martes por la tarde, cuando una llamada alertó de que una anciana podría estar en peligro en un caserío de la zona. Al llegar, los agentes escucharon gritos de auxilio procedentes del interior. Tras acceder a la vivienda, encontraron a la mujer, de 84 años, encerrada en una habitación con la manilla de la puerta atada a otra para impedir que saliera.

Una casa en condiciones deplorables

El interior de la vivienda era, cuanto menos, repugnante. Según los agentes, lo que se encontraron fue basura acumulada, restos de excrementos y cadáveres de pájaros y gatos. También hallaron varios perros con signos de desnutrición, que fueron rescatados y trasladados para recibir atención veterinaria.

Los sanitarios desplazados en ambulancia trasladaron a la mujer al Hospital de Basurto, donde sigue ingresada en observación y con un grave deterioro físico y psíquico. Los vecinos, que llevaban tiempo sin verla, reconocen que no se atrevían a denunciar por miedo a represalias, ya que el hijo es conocido en la zona por su carácter conflictivo.

Antecedentes del detenido

El detenido ya fue enjuiciado en 2013 por el conocido crimen del Pagasarri. Ocurrió en 1996, cuando una joven de 24 años murió tras recibir numerosos golpes. Fue absuelto por falta de pruebas, una decisión que confirmó el Tribunal Supremo en 2014.

Tras su detención, el hombre permanece bajo custodia policial y será puesto a disposición judicial en las próximas horas, mientras la Ertzaintza continúa investigando las circunstancias del caso y el estado de los animales que encontraron en la vivienda.