Más de 200 personas desalojadas por el incendio en Tamarite, Huesca: "¡Hala, hala, que se queman las casas!"

Un voraz incendio declarado entre los municipios de Tamarite de Litera y Alcampell, en Huesca, ha quemado ya más de mil hectáreas obligando a desalojar a unos 240 vecinos en Azanuy, Alins y Calasanz y confinando a los de Fonz.

El gobierno de Aragón ha enviado mensajes ES-Alert a los vecinos de esta localidad para comunicarles la orden de permanecer confinados en sus domicilios ante el rápido avance de las llamas.

La situación ha empeorado en las últimas horas, obligando a activar el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Procinfo) en situación operativa nivel 2, movilizando medios de INFOAR y efectivos del MITECO y de Cataluña.

Una chispa de una cosechadora, la causa del incendio

Fernando Beltrán, delegado del Gobierno en Aragón, ha afirmado este jueves que "una chispa" de un vehículo de maquinaria agrícola ha sido la causa del incendio.

Beltrán ha explicado que a la causa del incendio se suman las altas temperaturas que registra la comunidad autónoma durante los últimos días y "la cantidad de combustible que tenemos ya en los montes".

"Compartimos la preocupación y la angustia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha escrito un mensaje en su perfil oficial de X (twitter) compartiendo "la preocupación y la angustia de los vecinos desalojados en Azanuy, Calasanz y Alins y los confinados en Fonz".

"Permanecemos muy pendientes de la evolución del incendio de Tamarite de Litera, Huesca", ha publicado el presidente del Gobierno.