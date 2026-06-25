Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Incendio forestal

Más de 200 personas desalojadas por el incendio en Tamarite, Huesca: "¡Hala, hala, que se queman las casas!"

El fuego afecta ya a más de mil hectáreas y tres municipios han sido evacuados. Una chispa de una cosechadora y las altas temperaturas serían las causas del incendio.

Imagen aérea del incendio forestal en Tamarite, Huesca

Más de 200 personas desalojadas por el incendio en Tamarite, Huesca: "¡Hala, hala, que se queman las casas!" | Europa Press

Publicidad

Juan Muñoz
Juan Muñoz
Publicado:

Un voraz incendio declarado entre los municipios de Tamarite de Litera y Alcampell, en Huesca, ha quemado ya más de mil hectáreas obligando a desalojar a unos 240 vecinos en Azanuy, Alins y Calasanz y confinando a los de Fonz.

El gobierno de Aragón ha enviado mensajes ES-Alert a los vecinos de esta localidad para comunicarles la orden de permanecer confinados en sus domicilios ante el rápido avance de las llamas.

La situación ha empeorado en las últimas horas, obligando a activar el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Procinfo) en situación operativa nivel 2, movilizando medios de INFOAR y efectivos del MITECO y de Cataluña.

Una chispa de una cosechadora, la causa del incendio

Fernando Beltrán, delegado del Gobierno en Aragón, ha afirmado este jueves que "una chispa" de un vehículo de maquinaria agrícola ha sido la causa del incendio.

Beltrán ha explicado que a la causa del incendio se suman las altas temperaturas que registra la comunidad autónoma durante los últimos días y "la cantidad de combustible que tenemos ya en los montes".

"Compartimos la preocupación y la angustia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha escrito un mensaje en su perfil oficial de X (twitter) compartiendo "la preocupación y la angustia de los vecinos desalojados en Azanuy, Calasanz y Alins y los confinados en Fonz".

"Permanecemos muy pendientes de la evolución del incendio de Tamarite de Litera, Huesca", ha publicado el presidente del Gobierno.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Desesperación entre los venezolanos en España: "Todavía no hemos podido localizar a toda la familia, es terrible"

Venezolana en España

Publicidad

Sociedad

Imagen aérea del incendio forestal en Tamarite, Huesca

Más de 200 personas desalojadas por el incendio en Tamarite, Huesca: "¡Hala, hala, que se queman las casas!"

Tractor embiste el coche del cobrador del Frac

Vídeo: un agricultor aplasta con su tractor el coche de un presunto cobrador del frac en León

Imagen del tiroteo en Puerto Serrano

Un atracador muere en un tiroteo contra la Policía Local en Cádiz

Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena
Altas temperaturas

Muere un hombre de 42 años por altas temperaturas tras ingresar en el Hospital de Don Benito-Villanueva

Venezolana en España
TERREMOTOS VENEZUELA

Desesperación entre los venezolanos en España: "Todavía no hemos podido localizar a toda la familia, es terrible"

Los primeros contactos con el mar ya están mejorando algunas de sus heridas
Piel de mariposa

Leo consigue bañarse en el mar por primera vez gracias a la evolución de su tratamiento

El niño sevillano, que padece piel de mariposa, da un paso que hasta hace poco era impensable y su madre, Lidia Osorio, asegura que los primeros contactos con el mar ya están mejorando algunas de sus heridas.

Ciberacoso sexual a menores
Tarragona

Detenido un hombre en Tarragona por practicar 'Childgrooming' y tener pornografía infantil

Se trata de un varón de 26 años al que presuntamente se le acusa de cuatro delitos, entre ellos acoso sexual a menores y pornografía infantil.

Vista de la playa de Ondarreta de San Sebastián

Muere ahogada una mujer en una playa de San Sebastián

Secuelas físicas en los pacientes y estafas económicas

Cierran dos clínicas dentales en Barcelona que hacían cirugías sin titulación y con instrumental caducado 

Imagen de archivo de los pies de un bebé

Investigan si hubo negligencia en la muerte de un bebé de cinco meses en una guardería de El Masnou

Publicidad