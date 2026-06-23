Última hora del incendio en una de las Cuatro Torres de Madrid, en directo: Se investigan las causas del incendio

Un incendio en la torre Moeve, dentro del complejo de las cuatro torres de Plaza de Castilla, en Madrid, ha provocado una gran humareda. El incendio ha comenzado en la planta 25 y ha generado una intensa columna de humo que sale del interior del edificio.

Tras el aviso de incendio, los efectivos de la Policía Nacional y del Samur-PC se han desplazado al lugar de los hechos. Desde allí, han atendido a dos trabajadores por inhalación leve de humo y a una transeúnte con una crisis de ansiedad. La columna de humo que ha generado el incendio en este edificio es visible desde varios puntos de la capital.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha explicado en su cuenta de la red social que siguen "muy atentos a la evolución del incendio" y que "los equipos de seguridad y emergencia están trabajando para controlar la situación, proteger a las personas y minimizar daños".

Otro incendio en diciembre de 2025

Inaugurada en mayo de 2009 y diseñada por el arquitecto Norman Foster, la Torre Moeve es el segundo edificio más alto de España con 248 metros, uno menos que su vecina torre de Cristal. Es propiedad de Pontegadea, el brazo inversor del empresario Amancio Ortega, que compró a Bankia el edificio en septiembre de 2016. La torre era propiedad de Bankia desde 2007, cuando se la compró a Repsol por unos 815 millones de euros, cuando aún estaba en construcción y poco antes del estallido de la crisis. Además de la sede central de Moeve, el inmueble, una de las conocidas como 'cuatro torres' de la zona norte de Madrid, también cuenta con oficinas de Amazon y otras compañías.

El incendio registrado este martes es el segundo que registra la torre en seis meses: el pasado 15 de diciembre, un fuego en un transformador en el sótano del edificio obligó a desalojar el edificio de manera preventiva, sin que se registrasen heridos.