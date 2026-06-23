Incendio
Última hora del incendio en una de las Cuatro Torres de Madrid, en directo: Se investigan las causas del incendio
Los Bomberos ya han extinguido el incendio. Al parecer, las llamas habrían comenzado en un cuarto técnico de la planta 25 de la torre.
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Un incendio en la torre Moeve, dentro del complejo de las cuatro torres de Plaza de Castilla, en Madrid, ha provocado una gran humareda. El incendio ha comenzado en la planta 25 y ha generado una intensa columna de humo que sale del interior del edificio.
Tras el aviso de incendio, los efectivos de la Policía Nacional y del Samur-PC se han desplazado al lugar de los hechos. Desde allí, han atendido a dos trabajadores por inhalación leve de humo y a una transeúnte con una crisis de ansiedad. La columna de humo que ha generado el incendio en este edificio es visible desde varios puntos de la capital.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha explicado en su cuenta de la red social que siguen "muy atentos a la evolución del incendio" y que "los equipos de seguridad y emergencia están trabajando para controlar la situación, proteger a las personas y minimizar daños".
Otro incendio en diciembre de 2025
Inaugurada en mayo de 2009 y diseñada por el arquitecto Norman Foster, la Torre Moeve es el segundo edificio más alto de España con 248 metros, uno menos que su vecina torre de Cristal. Es propiedad de Pontegadea, el brazo inversor del empresario Amancio Ortega, que compró a Bankia el edificio en septiembre de 2016. La torre era propiedad de Bankia desde 2007, cuando se la compró a Repsol por unos 815 millones de euros, cuando aún estaba en construcción y poco antes del estallido de la crisis. Además de la sede central de Moeve, el inmueble, una de las conocidas como 'cuatro torres' de la zona norte de Madrid, también cuenta con oficinas de Amazon y otras compañías.
El incendio registrado este martes es el segundo que registra la torre en seis meses: el pasado 15 de diciembre, un fuego en un transformador en el sótano del edificio obligó a desalojar el edificio de manera preventiva, sin que se registrasen heridos.
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Última hora del incendio en una de las Cuatro Torres de Madrid, en directo: Finalizan los cortes en el acceso a la Castellana
El Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid ha detallado que han finalizado los cortes en los accesos al Paseo de la Castellana, cerrados al tráfico debido al incendio originado en la torre Moeve.
Concretamente, se ha reabierto el acceso desde el nudo norte y la M-30.
Última hora del incendio en una de las Cuatro Torres de Madrid, en directo: Las dos personas atendidas por Samur no han requerido el traslado hospitalario
Las dos personas atendidas por Samur por inhalación de humo han recibido el alta y no han requerido el traslado hospitalario.
Última hora del incendio en una de las Cuatro Torres de Madrid, en directo: Todos los empleados de Moeve se encuentran bien
Tal y como detallan desde Moeve, "hemos activado el protocolo de evacuación que se ha llevado a cabo en apenas 18 minutos". Asimismo, afirman que todos los empleados se encuentran bien y agradecen la "rápida actuación de la Policía y Bomberos".
Última hora del incendio en una de las Cuatro Torres de Madrid, en directo: Moeve indica que han activado el protocolo de incendios
La empresa Moeve ha publicado en X que, tras el incendio, han activado el protocolo de incendios y se ha efectuado la evacuación de la Torre.
Última hora del incendio en una de las Cuatro Torres de Madrid, en directo: Extinguido el incendio en la torre Moeve
Los Bomberos de Madrid han logrado extinguir el incendio declarado en las plantas medias de la Torre Moeve
Última hora del incendio en una de las Cuatro Torres de Madrid, en directo: El incendio ya está controlado
Emergencias Madrid ha informado de que el incendio de la torre Moeve ya está controlado. El fuego se ha originado sobre las 17:00 horas, en un cuarto técnico de la planta 25.
Última hora del incendio en una de las Cuatro Torres de Madrid, en directo: 248 metros y 49 plantas
La Torre Moeve, antes conocida como Torre Foster, es el segundo rascacielos más alto de España. Cuenta con 248 metros de altura y 49 plantas. Es propiedad de Pontegadea, el brazo inversor de Amancio Ortega, desde el año 2016.
Última hora del incendio en una de las Cuatro Torres de Madrid, en directo: La Policía despliega drones para apoyar con imágenes
Por el momento, los agentes de la Policía Nacional continúan trabajando en la zona. Por su parte, la Policía municipal de Madrid ha desplegado unos drones para contar con más medios y poder mitigar las llamas.
Última hora del incendio en una de las Cuatro Torres de Madrid, en directo: Dos incendios en la torre en menos de un año
La torre Moeve ha registrado un incendio originado en un cuarto técnico de la planta 25. Esta misma torre ya fue escenario de un pequeño incendio a mediados de diciembre provocado por un transformador eléctrico.
Última hora del incendio en una de las Cuatro Torres de Madrid, en directo: Continúan evacuando a personas
Como confirman desde la Policía Nacional, continúa habiendo personas en las plantas superiores del edifico esperando a ser evacuadas por los Bomberos.
Asimismo, detallan que los tres trabajadores confinados en distintas plantas estaban fuera de peligro.
Última hora del incendio en una de las Cuatro Torres de Madrid, en directo: El delegado del Gobierno en Madrid asegura que siguen "muy atentos" a la evolución de las llamas
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha explicado en su cuenta de la red social X que siguen "muy atentos a la evolución del incendio" y que "los equipos de seguridad y emergencia están trabajando para controlar la situación, proteger a las personas y minimizar daños".
Última hora del incendio en una de las Cuatro Torres de Madrid, en directo: Cerrado el acceso al Paseo de la Castellana desde la M-11 y la M-30
Por el incendio, se ha cortado el acceso a Paseo de la Castellana desde M-11 y M-30 calzada 1 (interior).
Así lo han detallado en sus redes sociales el Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid.
Última hora del incendio en una de las Cuatro Torres de Madrid, en directo: Dos trabajadores han tenido que ser atendidos
Tal y como informan desde Samur, han tenido que atender a dos trabajadores por inhalación leve por humo y a una transeúnte por una crisis de ansiedad.
Última hora del incendio en una de las Cuatro Torres de Madrid, en directo: Las llamas comienzan en un cuarto ténico
Al parecer, el incendio se habría originado en un cuarto técnico en la planta 25 de la Torre Moeve. Los Bomberos lo tienen controlado, aunque continúan trabajando en la zona.
Última hora del incendio en una de las Cuatro Torres de Madrid, en directo: Los trabajadores han sido desalojados
Los hechos han tenido lugar sobre las 17:05 horas de la tarde y los servicios de emergencia ya han desalojado a las personas que se encontraban en el interior de la torre.
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