Vídeo: un agricultor aplasta con su tractor el coche de un presunto cobrador del frac en León

Un agricultor protagonizó un incidente en la localidad leonesa de Burgo Ranero al embestir con su tractor el coche de un presunto cobrador de morosos, al que, según su versión, le estaba acosando.

El vehículo quedó destrozado

Los hechos ocurrieron después de que ambos mantuvieran una discusión. Tras el enfrentamiento, el agricultor se subió a su tractor y arremetió contra el turismo y lo arrastró, además, le golpeó de forma reiterada hasta aplastarlo.

El suceso tuvo lugar en Burgo Ranero (León) y dejó el vehículo completamente destrozado tras el impacto del tractor.

La versión del agricultor sostiene que actuó después de sentirse acosado por el cobrador del frac con el que había mantenido el enfrentamiento.

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