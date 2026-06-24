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Operación Kitchen

El exchófer de Bárcenas reconoce que informaba a Villarejo de los movimientos de la mujer del extesorero del PP

Sergio Ríos admite ante el juez haber colaborado con el excomisario en la Operación Kitchen tras ser captado como confidente de la Policía Nacional para conseguir información sensible a Bárcenas y obstaculizar así su investigación sobre la presunta caja B del Partido Popular.

Sergio Ríos, exchófer de Bárcenas, a su llegada a la Audiencia Nacional

El exchofer de Bárcenas reconoce que informaba a Villarejo de los movimientos de la mujer del extesorero del PP | Europa Press

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Juan Muñoz
Juan Muñoz
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El exchófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, ha declarado este miércoles ante la Audiencia Nacional como acusado por la Operación Kitchen.

Ríos ha comparecido en el juicio por el presunto operativo parapolicial llevado a cabo por el ministerio de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para conseguir información sensible a Bárcenas con el objetivo de obstaculizar las investigaciones sobre la existencia de una presunta contabilidad opaca en el PP.

Informaba a Villarejo de los movimientos de Rosalía Iglesias

En este marco, el exchófer ha admitido ante el juez que informaba al excomisario José Manuel Villarejo sobre las actividades de Rosalía Iglesias, esposa del extesorero del Partido Popular.

Ríos ha asegurado que le pidieron "no obstaculizar los seguimientos" a la mujer de Bárcenas y "facilitar los lugares" a los que llevaba a Rosalía Iglesias, además de "las personas con las que se reunía, si tenía números de teléfono de prepago o las matrículas de los vehículos" que utilizaba.

"Las mismas labores de un conductor, pero simplemente informar como parte de trabajo", ha asegurado el exchófer, afirmando que su trabajo era "exclusivamente como conductor" y reconociendo que Bárcenas le encargó trasladar unas cajas desde su despacho en Génova hasta el taller de restauración de Rosalía Iglesias.

Fiscalía pide 12 años de cárcel

La Fiscalía pide 12 años de prisión para Sergio Ríos, quien asegura que Gómez Gordo, otro comisario, le presentó a Villarejo en un descampado.

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