Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Donald Trump

Donald Trump vuelve a la carga contra España: "Es terrible, no quiere pagar nada"

El presidente de Estados Unidos ha vuelto a acordarse de España y no precisamente para bien. En una nueva reunión con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, Donald Trump arremetía nuevamente contra varios aliados europeos, reservando el más duro contra España.

Donald Trump

Donald Trump vuelve a la carga contra España: "Es terrible, no quiere pagar nada" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
Publicado:

Las formas de Donald Trump con sus aliados son seña de identidad del presidente de Estados Unidos y su gabinete. El mandatario estadounidense ha mantenido en la Casa Blanca una nueva reunión con el secretario general de la OTAN, el holandés Mark Rutte. Esta reunión coincidía con la que han mantenido las autoridades de varios países europeos para abordar el asunto de la seguridad en la escena internacional, de la que España quedaba fuera.

El último encontronazo diplomático del norteamericano con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, todavía está candente a juzgar por las alusiones de Trump al país transalpino, entre otras. Trump dice sentir decepción por las posturas adoptadas por Italia o Francia en la guerra contra Irán.

Sin embargo el ataque más duro de Trump ha sido contra España. Aprovechando el contexto de la OTAN Trump ha recordado el controvertido compromiso de destinar el 5% del PIB a la organización militar de los aliados que el Gobierno español se resiste a cumplir. Insiste en que no se puede confiar en España: "Estábamos decepcionados con Italia, Reino Unido, Alemania y Francia, con España, (...) España es un auténtico desastre. España es terrible (...) Es que no quieren pagar nada".

Pese al resentimiento que se le intuía en las críticas a sus aliados, Trump tiraba de orgullo para manifestar que no necesita de la colaboración de sus históricos aliados "en absoluto". Por el contrario, el líder norteamericano alababa a Rute, que en el pasado ya ha dedicado un trato que podría calificarse de sumiso a Trump: "Siento un gran respeto por este hombre".

No desaprovechaba Rutte esta nueva oportunidad de agasajar a Trump y calificaba de "importantes" los ataques de EEUU contra Irán, a quienes consideraba "una amenaza para el mundo entero" por sus pretensiones nucleares.

Después tiempo para una nueva gran celebración por el 250 aniversario de Estados Unidos, que se cumplirá el próximo 4 de julio. Trump se daba otro baño de masas, con su característico baile incluido, eso sí, tras unas mamparas de cristal que le protegían de posible nuevos atentados contra su persona.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer

Un terremoto de magnitud 6,9 sacude el norte de Japón a la misma hora que los seísmos de Venezuela

Antena 3 Noticias

Publicidad

Mundo

ntegrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles en Venezuela

Última hora de los terremotos de Venezuela en directo: El Servicio Geológico de Estados Unidos estima entre 10.000 y 100.000 muertos

Antena 3 Noticias

Un terremoto de magnitud 6,9 sacude el norte de Japón a la misma hora que los seísmos de Venezuela

Labores de rescate tras los terremotos de Venezuela

Qué es la escala Ritcher y cómo se utiliza para medir la magnitud de los terremotos como los que han sacudido Venezuela

Testimonios terremoto Venezuela.
Terremoto Venezuela

Los desgarradores testimonios en Venezuela tras los terremotos: "Cuando bajamos el escenario era de película de terror"

Tareas de rescate
VENEZUELA

Las labores de rescate en Venezuela tras los devastadores terremotos, streaming en directo

Antena 3 Noticias
Rescate

IMPACTANTES IMÁGENES: Rescatan a un joven superviviente tras los dos terremotos que han azotado Venezuela

Los equipos de rescate buscan supervivientes entre los escombros.

Donald Trump
Donald Trump

Donald Trump vuelve a la carga contra España: "Es terrible, no quiere pagar nada"

El presidente de Estados Unidos ha vuelto a acordarse de España y no precisamente para bien. En una nueva reunión con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, Donald Trump arremetía nuevamente contra varios aliados europeos, reservando el más duro contra España.

Antena 3 Noticias

Las escenas de terror y caos tras los terremotos en Venezuela: derrumbes, evacuaciones y pánico en las calles

Imagen del apartamento donde encontraron el cuerpo de la influencer

Encuentran en una maleta situada en un apartamento el cadáver de la influencer Natalia Villalba

Imagen del hombre que insultó a Trump durante el mitin

Recibido al grito de "pedófilo": así ha sido el mitin de Trump en una fábrica de camiones en Pensilvania

Publicidad