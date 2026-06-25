Donald Trump vuelve a la carga contra España: "Es terrible, no quiere pagar nada"

Las formas de Donald Trump con sus aliados son seña de identidad del presidente de Estados Unidos y su gabinete. El mandatario estadounidense ha mantenido en la Casa Blanca una nueva reunión con el secretario general de la OTAN, el holandés Mark Rutte. Esta reunión coincidía con la que han mantenido las autoridades de varios países europeos para abordar el asunto de la seguridad en la escena internacional, de la que España quedaba fuera.

El último encontronazo diplomático del norteamericano con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, todavía está candente a juzgar por las alusiones de Trump al país transalpino, entre otras. Trump dice sentir decepción por las posturas adoptadas por Italia o Francia en la guerra contra Irán.

Sin embargo el ataque más duro de Trump ha sido contra España. Aprovechando el contexto de la OTAN Trump ha recordado el controvertido compromiso de destinar el 5% del PIB a la organización militar de los aliados que el Gobierno español se resiste a cumplir. Insiste en que no se puede confiar en España: "Estábamos decepcionados con Italia, Reino Unido, Alemania y Francia, con España, (...) España es un auténtico desastre. España es terrible (...) Es que no quieren pagar nada".

Pese al resentimiento que se le intuía en las críticas a sus aliados, Trump tiraba de orgullo para manifestar que no necesita de la colaboración de sus históricos aliados "en absoluto". Por el contrario, el líder norteamericano alababa a Rute, que en el pasado ya ha dedicado un trato que podría calificarse de sumiso a Trump: "Siento un gran respeto por este hombre".

No desaprovechaba Rutte esta nueva oportunidad de agasajar a Trump y calificaba de "importantes" los ataques de EEUU contra Irán, a quienes consideraba "una amenaza para el mundo entero" por sus pretensiones nucleares.

Después tiempo para una nueva gran celebración por el 250 aniversario de Estados Unidos, que se cumplirá el próximo 4 de julio. Trump se daba otro baño de masas, con su característico baile incluido, eso sí, tras unas mamparas de cristal que le protegían de posible nuevos atentados contra su persona.

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