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Elisa Mouliaá vuelve a España para declarar por las presuntas calumnias a Errejón tras su orden de detención

La actriz presta declaración ante el juez por la denuncia por calumnias interpuesta por Errejón después de que el juez emitiera una orden de busca y captura contra ella.

Elisa Mouliaá.

Elisa Mouliaá acude a declarar por las presuntas calumnias a Errejón tras la orden de detención | Antena 3 Noticias

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Anna Martín
Publicado:

Elisa Mouliaá ha llegado en la mañana de este miércoles a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla a prestar declaración ante el juez que la investiga por la querella que presentó contra ella el exdiputado de Sumar Íñigo Errejón por presuntas calumnias.

Una comparecencia que se produce una semana después de que el juez Arturo Zamarriego emitiera una orden de detención contra la actriz por no acudir a declarar por tercera vez el pasado 15 de junio.

Mouliaá alegó al respecto que estaba trabajando en Emiratos Árabes y se prestó a comparecer por videollamada si el magistrado lo aceptaba.

La actriz vuelve a España tras la orden de detención

Algo que el juez Zamarriego interpretó como "una clara e inequívoca voluntad de sustraerse a la acción de la Justicia".

Tras la orden, la actriz, que considera "desproporcionada" la medida del juez, ha emitido un comunicado en el que explica que ha decidido regresar voluntariamente a España para ponerse a disposición judicial y declarar personalmente, "a pesar de haber acreditado previamente compromisos profesionales fuera del país y haber alegado circunstancias médicas que ya habían sido aportadas al procedimiento".

Denuncia por presuntas calumnias a Mouliaá

La comparecencia, prevista a las 10.30 horas, se enmarca en la causa abierta tras una querella interpuesta por Errejón contra la actriz por presuntas calumnias. Presuntamente Mouliaá le acusó a través de varios mensajes en sus redes sociales de haber extorsionado a dos de los testigos de la causa por la que el exdiputado está procesado por la agresión sexual hacia la actriz.

Al término de su declaración, fuentes jurídicas informan a EFE de que la abogada de Errejón ha solicitado al juez que adopte para ella medidas cautelares, en concreto comparecencias quincenales en el juzgado para asegurar su presencia en el procedimiento para futuras notificaciones, ante el riesgo de que vuelva a no comparecer a llamamientos procesales y al considerar que ha tenido una actitud de obstrucción a la Justicia.

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