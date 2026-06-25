Investigan si hubo negligencia en la muerte de un bebé de cinco meses en una guardería de El Masnou

Los hechos ocurrieron hace dos años en un centro de El Masnou. Al principio se consideró una muerte súbita pero las dudas de la familia nunca desaparecieron. El informe forense definitivo señala que el bebé de cinco meses falleció por una insuficiencia respiratoria. Lo que parecía un caso cerrado se volvió a reabrir. El juzgado investiga a dos cuidadoras de la guardería, según avanza el diario El País.

Jamás olvidará esa tarde de abril de 2024. Raquel fue a recoger a su hijo de cinco meses a la guardería, en el Masnou (Barcelona). El bebé llevaba solo tres días asistiendo al centro y todavía se encontraba en periodo de adaptación, pasaba pocas horas al día en la guardería. Nada más entrar en el centro escuchó unos gritos de una cuidadora que pedía desesperadamente un médico. Raquel, es anestesista, y en seguida se ofreció para ver al bebé. Lo que nunca podría imaginar es que el pequeño que le pusieron en los brazos era su hijo "estaba blanco y frío" recuerda. A los segundos vio que estaba muerto y que tenía un color morado. Aun así, intentó reanimarle pero no pudo hacer nada. Desde ese día, la muerte de su bebé ha marcado la vida de esta familia.

Continúa la investigación

Dos años después del fallecimiento, la investigación judicial continua abierta y se intenta esclarecer si hubo alguna negligencia. Se investiga a dos cuidadoras de la guardería: la cuidadora responsable del bebé y una auxiliar. La causa fue archivada en un primer momento después de que el informe preliminar de la autopsia atribuyera el fallecimiento a una supuesta muerte súbita. Sin embargo, Raquel, asesorada por la abogada penalista Judit Gené, decidió esperar a los resultados definitivos antes de dar por cerrada la batalla judicial. Fue en ese momento cuando la jueza decidió citar a declarar a los dos empleadas.

A preguntas de la magistrada, la abogada que estuvo presente en la sala nos cuenta que una de la cuidadoras explicó que el niño se durmió en la hamaca a las 13h y que no lo volvió a ver hasta las 13.45h , en ese momento lo vio bien . "Era mi hora de descanso, a su cuidado estaba otra chica de 18 años que llevaba una semana trabajando", aseguró la cuidadora a la jueza que lleva el caso. Ahora falta por escuchar a la segunda empleada que no declarará hasta dentro de unos meses.

Raquel sigue buscando respuestas sobre lo que sucedió durante aquellas horas en la guardería y está convencida de que no estuvieron suficientemente pendiente de su hijo. "El niño estaba un poco resfriado, tenía mocos, había tenido una bronquiolitis unos días antes pero el pediatra le había confirmado que estaba mejor y podía ir a la guardería", nos explica su letrada que espera que esta investigación pueda esclarecer lo que pasó. "Lo importante es que hay instrucción para investigar lo que pasó y ver si actuó bien el personal de la guardería".

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