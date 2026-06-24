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Un incendio obliga a confinar a 700 personas en Sant Quirze de Safaja (Cataluña) y otro en Murcia deja seis heridos

Las llamas han arrasado unas 16 hectáreas en el entorno forestal del Moianès, en Barcelona, y han tenido que cortar una de las carreteras secundarias cercana a la zona.

Imagen del incendio en Yecla

Un incendio obliga a confinar a 700 personas en Sant Quirze de Safaja (Cataluña) y otro en Murcia deja seis heridos | EFE

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Los Bomberos han logrado estabilizar un incendio forestal que ha obligado a confinar durante alrededor de cinco horas a unas 700 personas en la localidad catalana de Sant Quirze de Safaja y en el entorno forestal de la comarca del Moianès. Precisamente, en esa zona el fuego ha afectado a unas 16 hectáreas.

El incendio se ha originado sobre las 13:22 horas del mediodía y aún se desconocen las circunstancias en las que se ha iniciado. Se ha producido junto a la carretera BV-1341, por encima del camping la Illa, el cual ha sido confinado prácticamente de inmediato al igual que un restaurante cercano.

Una vez decretado el incendio, Protección Civil de la Generalitat ha enviado hacia las 15:30 horas una Es-Alert a los teléfonos móviles de Sant Quirze de Safaja, ya que el fuego se dirigía hacia esta población, para pedir que se confinasen en el interior de sus casas, cerraran puertas y ventanas y no circularan por la zona.

Según avanzan desde la Generalitat, también se ha ordenado el confinamiento en urbanizaciones y masías diseminadas en el entorno del Moianès y en los accesos a la C-59, por lo que esta medida ha afectado a unas 700 personas. Por este incendio, la red de parques naturales de la Diputación de Barcelona ha decidido cerrar el recinto de Sant Miquel del Fai, situado en los alrededores.

En el momento en el que los Bomberos han llegado al lugar, se han encontrado un incendio que crecía en dirección ascendente y que ha ido evolucionando en función del viento, de forma que poco antes de las 17.00 horas la prioridad de los equipos de extinción era el flanco izquierdo, al ser la parte más activa.

Los Bomberos han enviado al lugar a 38 dotaciones, de las cuales siete son medios aéreos. Además, se han desplegado unidades del Grupo de Actuaciones Forestales, Equipos de Prevención Forestal, un refuerzo de la estructura de mando y la Unidad de Mando de la región de emergencias de la Cataluña central.

Tal y como han indicado los Bomberos de la Generalitat, sobre las 20:15 horas han dado por estabilizado el incendio. Por este motivo, se ha levantado el confinamiento que estaba vigente desde las 15:30 horas. Una vez controlado el incendio, el jefe de intervención de los Bomberos, Joan Reyes, ha pedido a los ciudadanos que, aunque se ha levantado el confinamiento, no se acerquen al lugar de las llamas porque todavía no están bajo control.

De hecho, los Bomberos siguen manteniendo un dispositivo en la zona para continuar con las labores para controlar y extinguir el fuego.

Un incendio en una nave de Yecla, en Murcia, deja seis heridos

Seis personas, dos de ellas agentes de la Policía Local, han resultado heridas en un incendio declarado en una nave del polígono industrial Las Teresas, en el municipio de Yecla, según han informado en el 112.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido a partir de las 14:55 horas varias llamadas de alerta que daban cuenta de la magnitud del fuego en el recinto industrial, lo que ha motivado la activación inmediata de un dispositivo de seguridad.

Para las tareas de control y extinción de las llamas han acudido en un primer momento dotaciones del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia procedentes de los parques de Yecla y Jumilla.

Ante la evolución de la situación, ha sido necesaria la incorporación posterior de efectivos de los parques de Cieza y Molina de Segura.

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Noticias de hoy, miércoles 24 de junio de 2026

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