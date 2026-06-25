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Piel de mariposa

Leo consigue bañarse en el mar por primera vez gracias a la evolución de su tratamiento

El niño sevillano, que padece piel de mariposa, da un paso que hasta hace poco era impensable y su madre, Lidia Osorio, asegura que los primeros contactos con el mar ya están mejorando algunas de sus heridas.

Los primeros contactos con el mar ya están mejorando algunas de sus heridas

Los primeros contactos con el mar ya están mejorando algunas de sus heridas

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Eva Braña
Eva Braña
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Leo Gutiérrez ha conseguido bañarse en el mar por primera vez. El menor sevillano, que padece epidermólisis bullosa, conocida como piel de mariposa, ha dado este importante paso en la playa de Regla, en Chipiona (Cádiz), después de la mejoría experimentada gracias al tratamiento que recibe desde hace meses. Un avance que hasta hace poco era imposible debido al intenso dolor que le provocaba el contacto del agua salada con las heridas que cubren gran parte de su cuerpo.

Las imágenes compartidas por su madre en su cuenta de Instagram @lidiaysuperleo muestran a Leo, de 12 años, entrando poco a poco en el agua, primero mojándose las manos y los pies y, posteriormente, avanzando hasta los tobillos. Cada paso está marcado por la prudencia y el respeto a las sensaciones del menor, que todavía afronta el mar con temor.

En declaraciones a Antena 3 Noticias, su madre, Lidia Osorio, explica que el momento estuvo cargado de emoción, pero también de nervios por la incertidumbre de cómo respondería su piel. "El momento fue vivido con muchos nervios. Siempre lleva esa ansiedad anticipatoria de si me va a doler, si me va a escocer, si pasa algo, pero vamos paso a paso, cada día un poquito más, hasta que podamos introducirlo entero", señala.

La evolución, sin embargo, está siendo positiva. Apenas dos días después de comenzar a mojarse las manos, la familia ya aprecia cambios en algunas de las heridas. "Una herida de la mano está muchísimo mejor y los pies tienen un color también muy bueno", explica Osorio, que también destaca las condiciones naturales de la playa de Regla. "El agua de aquí, el yodo que tiene y el aire, que es sanador, como dice la gente...", añade.

La madre de Leo también pone en valor la accesibilidad del entorno donde están realizando estos primeros baños, junto al Santuario de Regla. Según explica, la zona dispone de accesos adaptados para personas con movilidad reducida y cuenta con personal de apoyo que permanece pendiente de quienes necesitan asistencia.

El baño supone un nuevo hito para Leo desde que comenzó a recibir Vyjuvek, un tratamiento indicado para determinados pacientes con epidermólisis bullosa distrófica que favorece el cierre de las heridas y mejora la resistencia de la piel frente al roce. Gracias a esa evolución, el menor ha podido acercarse al mar con unas expectativas que hasta hace poco parecían inalcanzables.

Aun así, la familia mantiene la prudencia y seguirá avanzando poco a poco durante los próximos días. El objetivo, según reconoce Lidia Osorio, es que Leo vaya ganando confianza y pueda completar un baño en el mar.

"Esperemos que a lo largo de la semana consigamos que se pueda mojar entero", concluye.

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