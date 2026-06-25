Muere un hombre de 42 años por altas temperaturas tras ingresar en el Hospital de Don Benito-Villanueva

El hombre, de 42 años, ingresaba este pasado miércoles en la UCI del Hospital de Don Benito-Villanueva a consecuencia de las altas temperaturas, falleciendo al día siguiente.

El Servicio Extremeño de Salud ha destacado que la pérdida de electrolitos y agua a causa de la exposición a temperaturas excesivas, puede llegar a provocar alteraciones en el funcionamiento habitual de nuestro organismo. Estas anomalías pueden manifestarse en forma de calambres, mareos, cefaleas, deshidratación o insolación. Siendo la más grave el golpe de calor ya que puede implicar daño multiorgánico, convulsiones e incluso coma.

Personas vulnerables

Las personas mayores y los menores son especialmente vulnerables a los cambios de temperatura. Además, quienes padecen enfermedades crónicas, siguen tratamientos médicos o presentan discapacidades que limitan su autonomía pueden sufrir alteraciones en los mecanismos que regulan la temperatura corporal. Entre los grupos de mayor riesgo ante episodios de calor extremo se encuentran los mayores de 65 años, los menores de 4, las mujeres embarazadas, las personas con enfermedades crónicas o trastornos de la memoria y quienes reciben determinados tratamientos farmacológicos, como diuréticos, neurolépticos, anticolinérgicos o tranquilizantes.

Ante estas situaciones, el SES recomienda evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado mediante la ingesta frecuente de agua y zumos de fruta refrigerados, sin esperar a tener sensación de sed, y optar por comidas ligeras. Asimismo, aconseja limitar el consumo de bebidas alcohólicas para reducir el riesgo de sufrir problemas relacionados con las altas temperaturas.

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